Türk şirketi Türkiye'den yüzlerce kişiyi işe alacak: Hindistan ülkesinde 9. proje! O yatırım

Hindistan’ın en büyük 8 havalimanına hizmet veren Türk şirketi Çelebi Holding, listeye 9’uncusunu da ekledi. 18 milyon yolcuya hizmet veren Chennai Uluslararası Havalimanı’nın yer hizmetlerine başlayan Türk şirket, 750 kişiyi işe alacak.

Geçtiğimiz hafta Hindistan’da düzenlenen G20 zirvesi, küresel ekonomide taşları yeniden oynatacak gelişmelere sahne oldu. Çin’in tarihi İpek Yolu projesinin modern hali “Bir Kuşak Bir Yol”a bir çeşit alternatif yaratıldı.

Hindistan ile Avrupa’yı bağlayacak olan modern Baharat Yolu projesi için düğmeye basıldı. Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Koridoru adı verilen modern Baharat Yolu, Asya’nın parlayan yıldızı olan Hindistan’ı önümüzdeki yılların odak ülkesi haline getirecek. dunyagazetesi Kerim Ülker bildirdi: Hindistan’daki Türk varlığı da işte bu nedenle daha önemli hale gelecek.

Geçtiğimiz günlerde imzalanan bir anlaşma da bu gücü artıracak nitelikte. Havacılık hizmetleri alanında Türkiye’nin en önemli şirketlerinden biri olan Çelebi Holding, ülkenin en hızlı büyüyen bölgelerinden Chennai’de önemli bir anlaşma imzaladı. Chennai Uluslararası Havalimanı’nda yer hizmetleri hizmetlerine başladığını duyuran şirket, bagaj hizmetlerinden ulaşıma kadar birçok alanda çalışacak. Celebi India portföyüne katılan Chennai, ülkedeki havayolu yer hizmetleri verilen havalimanı sayısı da 9’a çıkmış oldu.

300’den fazla şirkete hizmet veriyor

Şirket sadece Chennai Uluslararası Havalimanı işi için 750’den fazla kişiyi de işe alacak. Bilindiği üzere Celebi India, Mumbai, Delhi, Bengaluru, Haydarabad, Cochin, Ahmedabad, Goa (Manohar Uluslararası Havaalanı, Mopa) ve Kannur olmak üzere 8 Hint havaalanında daha faaliyet gösteriyor. Avrupa ve Hindistan’ın en büyük bağımsız yer hizmetleri şirketlerinden biri olan Çelebi Holding, 13 binden fazla çalışanıyla dünya çapında 44 havaalanında 300’den fazla müşteriye hizmet veriyor.

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Hindistan’ın en yoğun 5’inci havalimanı

Celebi India CEO’su Tauseef Khan, “Chennai Havalimanı’nın gezginler için önemli bir geçiş noktası olarak öneminin farkındayız ve büyümesine ve verimliliğine katkıda bulunmaktan heyecan duyuyoruz.

Yolcuların Çelebi’nin sunduğu hizmetleri deneyimlemesiyle, varışta bagaj için uzun bekleme süreleri ve check-in sırasında uzayan kuyruklar artık geçmişte kalacak. Sürdürülebilir bir ekosistem inşa etme ve sürekli artan yolcu sayısını karşılayacak kapasitemizi genişletme konusundaki kararlılığımız eşsizdir. Yüksek vasıflı profesyonellerden oluşan ekibimiz, yolcuların ihtiyaçlarının azami özen ve dikkatle karşılanmasını sağlayacaktır.

Elimizdeki son teknolojiye sahip elektrikli ekipman ve olanaklarla yolculara sorunsuz, sorunsuz ve gerçekten olağanüstü bir deneyim sunacağız” dedi. Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinin başkenti olan 12 milyon nüfuslu Chennai’deki havalimanı, 1930 yılından bu yana faaliyette. Chennai Uluslararası Havalimanı, Hindistan’ın en yoğun 5’inci, uluslararası trafik açısından ise 3’üncü havalimanı olarak biliniyor. Havalimanı 18 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor.