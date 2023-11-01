  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Borsada hisseleri bir anda yüzde 96 değer kaybeden dev şirket iflas etti

Bayraktar TB3 ile ilgili ABD ve İsrail'i şok edecek gelişme! Selçuk Bayraktar duyurdu

Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması

3 bin yıllık antik kentte 57 yıldır kesintisiz kazı yapılıyor: Türk izleri bulundu

Fikirlerini ‘kusmuk’ olarak böyle serdetti! Bu Nazi çakmasının yanına kâr mı kalacak yaptığı şey?

Devlet Bahçeli’den efsane “Gazze” kapağı! O cahiller apışıp kalacak

Alırken kiracısız ev arıyorlar! Evler satılmıyor fiyatlar düşüyor

Hande Fırat’tan olay sözler! Bakalım bu yalanları yutan olacak mı?

Türkiye'den gaz alan iki ülke Yunanistan ile bir olup petrol hamlesini yaptı! Ankara'yı devre dışı bırakacaklar

Ali Yerlikaya, o rezillerin ayarını bozdu! Öyle bir şey yaptı ki, çok fena tongaya düştüler
Ekonomi Türk şirketi: Bazı enerji hisseleri peş peşe satıldı! yüzde 34'ten fazla değer kaybetti!
Ekonomi

Türk şirketi: Bazı enerji hisseleri peş peşe satıldı! yüzde 34'ten fazla değer kaybetti!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 18:38:00 - 2023-11-01 19:02:04
Türk şirketi: Bazı enerji hisseleri peş peşe satıldı! yüzde 34'ten fazla değer kaybetti!

Şirketlere duyurusunu yapan Zorlu Holding, Zorlu Enerji hisselerinin bir kısmını kurumsal yatırımcılara sattı. Türk şirketini takip eden şirketlere satıldı. Türk şirketine ait hisseler peş peşe satın aldı. Şirket payının yüzde 35,33’e değer kaybettiği bildirildi!

Zorlu Holding, Zorlu Enerji hisselerinin bir kısmını kurumsal yatırımcılara sattı. Satış işlemi Cuma günü kapanışına göre yüzde 6 iskontolu gerçekleşti.

Zorlu Holding, Zorlu Enerji'de hisse satışına gitti.

Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamaya göre 27 Ekim tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 5,15 TL fiyatından 34,1 milyon TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleşti.

Açıklamada bu işlemle birlikte Zorlu Holding'in Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ. sermayesindeki payının yüzde 35,33’e gerilediği belirtildi.

Zorlu Enerji hisseleri son 1 ayda yüzde 13'e varan gerileme yaşarken, Cuma günü 5,48 TL'den kapanmıştı. Söz konusu satış işlemi Cuma günü kapanışına göre yüzde 6 iskontolu gerçekleşti.

Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu
Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu

Altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lira, altının kilogramı 1 milyon 845 bin TL
Altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lira, altının kilogramı 1 milyon 845 bin TL

Ekonomi

Altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lira, altının kilogramı 1 milyon 845 bin TL

BAE Türkiye'yi seçti: Türkiye'nin kapısını çalıyor! Resmi JETCO Toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek
BAE Türkiye'yi seçti: Türkiye'nin kapısını çalıyor! Resmi JETCO Toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek

Ekonomi

BAE Türkiye'yi seçti: Türkiye'nin kapısını çalıyor! Resmi JETCO Toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek

Türkiye'ye resmen akın akın gelmeye başladılar: Rusya, Almanya ve birçok bölgeden gelen turist sayısında artış var
Türkiye'ye resmen akın akın gelmeye başladılar: Rusya, Almanya ve birçok bölgeden gelen turist sayısında artış var

Ekonomi

Türkiye'ye resmen akın akın gelmeye başladılar: Rusya, Almanya ve birçok bölgeden gelen turist sayısında artış var

Dünyanın en uzun adamı Sultan, Derik zeytinini işte böyle hasat etti! Bu beklenmiyordu, sessizliğini bozdu
Dünyanın en uzun adamı Sultan, Derik zeytinini işte böyle hasat etti! Bu beklenmiyordu, sessizliğini bozdu

Aktüel

Dünyanın en uzun adamı Sultan, Derik zeytinini işte böyle hasat etti! Bu beklenmiyordu, sessizliğini bozdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23