Türk şirketi: Bazı enerji hisseleri peş peşe satıldı! yüzde 34'ten fazla değer kaybetti!
Şirketlere duyurusunu yapan Zorlu Holding, Zorlu Enerji hisselerinin bir kısmını kurumsal yatırımcılara sattı. Türk şirketini takip eden şirketlere satıldı. Türk şirketine ait hisseler peş peşe satın aldı. Şirket payının yüzde 35,33’e değer kaybettiği bildirildi!
Zorlu Holding, Zorlu Enerji hisselerinin bir kısmını kurumsal yatırımcılara sattı. Satış işlemi Cuma günü kapanışına göre yüzde 6 iskontolu gerçekleşti.
Zorlu Holding, Zorlu Enerji'de hisse satışına gitti.
Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamaya göre 27 Ekim tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 5,15 TL fiyatından 34,1 milyon TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleşti.
Açıklamada bu işlemle birlikte Zorlu Holding'in Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ. sermayesindeki payının yüzde 35,33’e gerilediği belirtildi.
Zorlu Enerji hisseleri son 1 ayda yüzde 13'e varan gerileme yaşarken, Cuma günü 5,48 TL'den kapanmıştı. Söz konusu satış işlemi Cuma günü kapanışına göre yüzde 6 iskontolu gerçekleşti.
Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu
Ekonomi
Altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lira, altının kilogramı 1 milyon 845 bin TL
Ekonomi
BAE Türkiye'yi seçti: Türkiye'nin kapısını çalıyor! Resmi JETCO Toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek
Ekonomi
Türkiye'ye resmen akın akın gelmeye başladılar: Rusya, Almanya ve birçok bölgeden gelen turist sayısında artış var