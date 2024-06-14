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Ekonomi Türk şirketi anlaştı! Getir Türkiye'ye duyurdu: Milyar dolar değerindeki ünlü E-Ticaret devini satın aldı... Kriz çözüldü
Ekonomi

Türk şirketi anlaştı! Getir Türkiye'ye duyurdu: Milyar dolar değerindeki ünlü E-Ticaret devini satın aldı... Kriz çözüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-14 01:54:00 - 2024-06-14 08:01:43
Türk şirketi anlaştı! Getir Türkiye'ye duyurdu: Milyar dolar değerindeki ünlü E-Ticaret devini satın aldı... Kriz çözüldü

Getir kurucusu Nazım Salur, yüzde 33 hissesine sahip olduğu e-ticaret platformu n11’in hisselerinin tamamını satın aldı. Şirket satın aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklama merak edildi. Getir’deki yönetim krizi ise aşıldı! İşte o açıklama...

Getir E- Ticaret Devini Satın Aldı: n11’in yüzde 33 hissesini elinde bulunduran Getir, diğer hisselerini de satın aldı. Getir’in kurucusu Nazım Salur, gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Salur, “Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11’in diğer hisselerini de aldık. n11’i kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Grubu ve SK Holdings’e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir n11yakında” ifadelerine yer verdi.

İstanbul merkezli hızlı teslimat şirketi Getir’deki yönetim krizi aşıldı. Getir’in kurucusu ve CEO’su Nazım Salur, yatırımcılarla, genel kurul çağrısı yapılması ve ardından yönetim kurulunun yeniden belirlenmesi konusunda anlaştı.

Bloomberg’ün haberine göre Nazım Salur’un yönetim kurulunda yapılacak değişikliklerden sonra şirkette farklı bir rol üstlenebileceği ancak hangi rol olacağının belli olmadığı belirtildi.

Abu Dabi’nin Mubadala olarak bilinen varlık fonu, Getir’in en büyük hissedarı konumunda. Mubadala, nisan ayında ek finansmanın yönetim kurulunda değişiklik yapılması ve üst yönetimin yenilenmesi şartına bağlanmasını talep etmişti.
İki taraf arasındaki gerilim, mayıs ayında Nazım Salur’un Strateji Başkanı Derya Erdemli’yi görevden almasının ardından zirveye ulaşmıştı. Akabinde Getir’in yabancı yatırımcıları, yönetimi uluslararası operasyonlarını küçültmeye, şirketin ana ve en büyük pazarı olan Türkiye’ye odaklanmaya zorlamıştı.
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Nisan ayında Getir, Türkiye’deki çalışmalarına daha iyi odaklanmak için gelirlerinin yüzde 7’sini oluşturan İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarlarından çekilmişti.

Getir, ABD ve Avrupa’dan çekiliyor
Bloomberg’ün geçtiğimiz ay aktardığına göre Mubadala, diğer yatırımcılarla birlikte Getir’e 200 milyon dolara kadar ek fon sağlamayı kabul etmişti. 200 milyon doların 90 milyon doları şimdiye kadar ödendi.

Koronavirüs salgını sonrası karantina kararlarının azaltılması ve maliyetler de arttıkça, Getir’in değeri 2,5 milyar dolara düştü. Bu sayı, salgın döneminde 11,8 milyar dolardı.

Getir’in diğer yatırımcıları arasında Sequoia Capital ve Tiger Global ile eski Sequoia Capital ortağı Michael Moritz de var.

Not: Getir, geçen sene ise N11'e 50 milyon dolar yatırım yaparak hisselerin yüzde 33'ünü satın almış, SK Planet ve Doğuş Holding ile ortak olmuştu.

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Yorumlar

Esa

Aylar önce aldı zaten ne saçmalıyorsunzı

Adsız

Bıktık bunlarin motor teröründen terbiyesizliklerinden devlet yokmu gelince bütün apartman ayaga kalkiyor her zile basıyorlar yaya kaldirimindan gidiyorlar devlet nerdesin?
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