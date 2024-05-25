Türk şirketi ABD ve Katar ordusuna milyarlarca dolar değerinde üniforma üretiyor! Türkiye’yi temsil ediyor

Entegre yünlü kumaş üreticisi Altınyıldız, sektörün aksine son iki senede hem ihracat hem de iç satışlarını artırdı. Çerkezköy’de 62 bini kapalı olmak üzere 125 bin metrekare alanda 1000’e yakın çalışanı ile üretim yapan şirket, bu artışı üniforma satışları ile elde etti. Çerkezköy’de basın mensupları ile bir araya gelen CEO Yavuz Sökün, üniformanın hem iç pazar hem de ihracatta önemli bir kalem haline geldiğini belirterek, “Kurumsal üniforma hikayemiz 2017 yılında TSK’nın üniforma tasarımı istemesiyle başladı. TSK’ya özel kumaşlar geliştirdik. Artık sadece TSK’ya değil ABD ve Katar gibi farklı ülkelerin polis, jandarma ve asker üniformalarında da Altınyıldız kumaşlarının imzası var. Bugün satışlarımızın yüzde 20’sini de üniforma satışından elde ediyoruz. 2023 yılında 720 bin metre üniforma kumaşı sattık. 2024 hedefimiz 1 milyon metre” dedi.

İHRACAT, 25 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Geçen yıl 2,1 milyon dolarlık yatırımla üretim kapasitesini artıran Altınyıldız, bu yıl 5,5 milyon dolarlık yeni yatırım planlıyor. Son iki yılda iç pazar payında yüzde 30, ihracatta ise yüzde 70 büyüme yakalayan şirketin yünlü kumaşta Türkiye’de açık ara pazar lideri olduğunu anlatan Sökün, birçok orta ve üst segment markanın tedarikçisi olduklarını söyledi. 2022 rakamlarıyla dünyada yüzde 1,3 pazar payına sahip olduklarını kaydeden Sökün, geçen yıl 20 ülkeye 25 milyon dolar ihracat yaptıklarını ifade etti. Sökün, iç pazar satışlarının ise 5 milyon dolara ulaştığını söyledi. Sökün, “2024’te 1,5 milyon metresi iç piyasa olmak üzere 5 milyon metre kumaş satışı gerçekleştirmeği hedefliyoruz” dedi. 2023 yılında 1,8 milyar TL ciro elde eden şirket 5 yıllık dönemde çift haneli büyüme hedefliyor.

KUR TÜM İHRACATÇILARIN SORUNU

Yünü yüzde 90 oranında Avustralya’dan tedarik ettiklerini belirten Sökün, hammadde fiyatlarının stabil gittiğini ancak kurun önemli bir sorun olarak varlığını sürdürdüğünü kaydetti. Sökün, “Tüm ihracatçıların en büyük sorunu kur. Kurun sabit kalması hammaddeden çok daha büyük bir problem” diye konuştu.