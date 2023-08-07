Türk şirketi Katar, Mısır, BAE, ABD, Almanya'ya ve 20 ülkeye onu ihraç ediyor! Envanterle modernize edecek

Asansör ve yedek parçası üretiminin ardından engelli asansör sistemlerine geçiş yapan Efelift firması, ORAN Kalkınma Ajansının imalat sanayisinin altyapısının güçlendirilmesi amacıyla açıklanan 2022 Yılı İmalat Sanayi Finansman Destek Programı kapsamında faizsiz 2 milyon 500 bin lira kredi desteği almaya hak kazandı.

Proje kapsamında alınan fiber lazer kesim makinesi ile firmanın üretim sürecinde parçalar istenilen boyutlarda hatasız ve firesiz kesilebilirken üretimde ve ihracatta artış yaşandı. Efelift'in sahibi İsmail Gökçeoğlu, engellilere yönelik ve villalarda kullanılan asansörleri ürettiklerini söyledi.

dünya gazetesi aktardı: Üretim sürecinin kısaldığı, hata oranının düşürüldüğü proje ile verimlilikte artış yaşandığını ifade eden Gökçeoğlu, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Romanya gibi Avrupa'nın birçok ülkesine ve Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, ABD, Şili gibi 20 ülkeye engelli asansörü ihraç ettiklerini belirttiğini yazdı.

Gökçeoğlu, "Hedefimiz ülke sayısını artırmak ve üretimimizin yüzde 90'ını ihracata yöneltmek. Devletin her aşamadaki yatırım teşviklerinden faydalanarak kendimizi geliştiriyoruz" dedi.



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