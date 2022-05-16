Türk şirket Hindistan'dan talep etti! Flaş karar

Dünya'dan Kerim Ülker'in yazısına göre, Türk elektrik şirketi Makel, Hindistan'da yatırım yapmak için harekete geçti.

2030 yılında dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biri olacak Hindistan. Satın alma gücü paritesine göre yaklaşık 10 trilyon dolarlık ekonomisi PriceWaterhouseCoopers danışmanlık şirketinin tahminlerine göre 2030'da 19,5 trilyon dolara çıkacak. Üretimin yeni adresi olmaya hazırlanan Hindistan’da Türk şirketleri de elini hızlı tutuyor. Son yıllarda dünyanın en kalabalık ikinci ülkesine yoğunlaşan Türk firmalarının arasında bir yenisi daha ekleniyor. Türk şirketi Makel Elektrik, Hindistan’da fabrika kurmak için resmi kurumlarla temasa geçti. Elektrikli ürün üreticisi Makel, Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde özel olarak kurulan sanayi bölgesi Greater Noida şehrinin yetkilileri ile temasa geçti. Türk şirket, Greater Noida Yönetimi’nden 50 dönümlük arazi talep etti.

Akıllı sayaçlar, LED anahtarlar, minyatür devre kesiciler ve akıllı ev güvenlik otomasyonu üreten Makel Elektrik, arazide 500 milyon Hindistan Rupisi yani günümüz kuruyla 100 milyon liralık yatırımla fabrika kuracak. Şirket yöneticileri, geçtiğimiz hafta Greater Noida Authority’nin CEO'su Surendra Signh ile görüştü. Hintli yerel yönetici yerel medyaya verdiği demeçte, “Şirket temsilcileri bize Hindistan'ın 2025 yılına kadar 250 milyon akıllı sayaca ihtiyacı olacağını söyledi ve bu nedenle buraya yatırım yapmak istedi. Her şey yolunda giderse Makel'in ilk birimi ülkedeki Greater Noida'da kurulacak. Bu sayede binlerce genç burada iş imkanına kavuşacak” dedi. 1976’da Hindistan Yönetimi’nin Sanayi Bölgesi Geliştirme Yasası uyarınca kurduğu yaklaşık 700 bin nüfuslu özel bölge, Hindistan’ın en büyük havalimanı olmaya aday olan Noida Uluslararası Havalimanı'nına da yakın dönemde ev sahipliği yapacak.