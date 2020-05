Türk şirket ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üretecek

Bir ay gibi kısa sürede makinelerini Türkiye'de ürettirip sıfırdan fabrika kuran A&S Holding, devreye aldığı tesis sayesinde hijyenik ve ultrasonik şekilde el değmeden cerrahi maske üretimine başladı - Holding bünyesinde kurulan Global Mask, şu anda ayda 75 milyon adet olan maske üretim kapasitesini iki hafta içerisinde 300 milyona, ihracat anlaşmalarıyla birlikte 2 ayda 1,5 milyar adede çıkaracak - A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş: - "Bu tesisteki civatasından boyasına, yerdeki döşemelerden ateş ölçerlere kadar her şey yerli" - "Personelimiz önlüğünü, maskesini, siperliğini, galoşunu, eldivenini giymeden çalışamaz ve içeriye giremez. Bütün ürünler paketlenirken ultraviyole ışınlardan geçiriliyor ve sterilize ediliyor" - "Bu tesisle Türk sanayisinin, girişimcisinin nereye geldiği daha iyi görülecek. Tek bir ithal malzeme kullanmadan dünyanın en büyük maske üretim tesisini hayata geçirdik"