Türk Silahlı Kuvvetlerin'den Münbiç hattında 35. devriye
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 35'inci devriye görevini tamamladı.25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:00
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç hattında devriye görevlerini sürdürüyor.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri bugün 35'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyetini yerine getirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 25 Ağustos 2018 tarihinde 35’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/jZBkSUel4f— TSK (@TSKGnkur) 25 Ağustos 2018
YORUM YAZ