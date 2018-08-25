Türk Silahlı Kuvvetlerin'den Münbiç hattında 35. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç hattında devriye görevlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri bugün 35'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyetini yerine getirdi.