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Teknoloji Türk Silahlı Kuvvetlerinde: Milli makineli tüfek SAR 762 MT ile damga vuran ilk faaliyet! Bizi şaşırtmadı
Teknoloji

Türk Silahlı Kuvvetlerinde: Milli makineli tüfek SAR 762 MT ile damga vuran ilk faaliyet! Bizi şaşırtmadı

Yeniakit Publisher
2023-10-13 21:31:00 -
Türk Silahlı Kuvvetlerinde: Milli makineli tüfek SAR 762 MT ile damga vuran ilk faaliyet! Bizi şaşırtmadı

Milli makineli tüfek SAR 762 MT şaşırtmayarak tam not aldı: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ilk kez bir atışlı test faaliyetinde kullanıldı.

SARSILMAZ tarafından geliştirilen milli makineli tüfek SAR 762 MT, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ilk kez bir atışlı test faaliyetinde kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin planlı faaliyetlerinden olan Ateş Serbest 2023’ün Seçkin Gözlemci Günü, bugün gerçekleştirildi. Türk savunma sanayii ürünlerinin boy gösterdiği tatbikat sırasında, bazı silah sistemleri ilk kez kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile SARSILMAZ arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen milli makineli tüfek SAR 762 MT de Milli Savunma Bakanlığı tarafından icra edilen Ateş Serbest 2023 Faaliyeti sırasında kullanılan silahlar arasında yer aldı. SAR 762 MT, Mehmetçik’ten tam not aldı.

5 farklı modeli var

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere güvenlik birimleri tarafından aktif olarak kullanılan SAR 762 MT’nin; A,B,C,D ve E olmak üzere 5 farklı modeli bulunuyor.

SAR 762 MT-A, Uzaktan Kumandalı Silah Sistemlerinde (UKSS) kullanılabiliyor. Halihazırda 4×4 taktik tekerlekli zırhlı kara araçlarında, SAR 762 MT-A kullanıma alınmış durumda. Öte yandan Piyadenin kullanımı için geliştirilen SAR 762 MT-B modeli ise hem çatal ayak ile hem de üç ayaklı sehpa üzerinden ateşlenebiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SAR 762 MT-C’nin gerek tekerlekli gerekse paletli zırhlı araçlarda eş eksenli (co-axial) makineli tüfek olarak kullanılması hedefleniyor. SAR 762 MT-B ile benzer özelliklere sahip olan SAR 762 MT-D’nin de dakikadaki atım hızı 3 konumlu gaz valfi sayesinde değiştirilebiliyor. Serinin son üyesi SAR 762 MT-E ise korozyona dayanıklı yapısı ile deniz platformlarında kullanılabiliyor.

50 bin atım gövde ömrü

Hızlı namlu değiştirilebilme (QCB) özelliğiyle daha fazla atış yapma olanağı sunan SAR 762 MT, en az 50 bin atım gövde ve 25 bin atım namlu ömrüne sahip. -42 ve +71˚C aralığındaki sıcaklıklarda çalışabilen silahın bölge hedefleri için etkili menzili 1100 metreye ulaşıyor. SAR 762 MT’nin azami menzili ise 3.725 metre.

 

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Yorumlar

aynen böyle

verin hamaslı kardeşlerimize çok güzel sınırsız deney yapsınlar
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