Türk Silahlı Kuvvetleri tüm gücü ile deprem bölgesinde!

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Türk Silahlı Kuvvetleri, 10 ilin etkilendiği deprem felaketinden etkilenen depremzedeler için tüm gücü ile bölgeye intikal etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada TSK'nın bölgedeki faaliyetleri anlatıldı.

"Milli Savunma Bakanlığı tüm unsurları ile depremin ilk anından itibaren bölgede arama kurtarma, insani yardım malzemeleri taşıma ve lojistik destek faaliyetlerine başladı." denilen açıklamada, "Bakanlık ve TSK depremden etkilenen illerin valiliklerinden ve AFAD Koordinasyon Merkezinden gelen talepleri hızla karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda, çok sayıda seyyar mutfak, tuvalet banyo üniteleri, jeneratör, seyyar fırınlar bölgeye hizmet vermek üzere sevk edildi." ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin enkazdan kurtarılan yaralıları hava yolu ile çevre illere sevk ettiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

Bugün itibariyle Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Hastanesi bahçesine Seyyar Cerrahi Hastane kuruluyor. Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinden 9 bine yakın Mehmetçik sahada vatandaşımızın yardımına koşuyor. Bölgede, yer yer olumsuz hava koşullarına rağmen helikopterler, uçaklar, arama kurtarma faaliyetlerine destek vermektedir. Yaralanan çok sayıda vatandaşımız gemiler, uçaklar ve helikopterlerle bölge dışındaki hastanelere nakledilmektedir.

38 helikopter, 8 gemi, 50 nakliye uçağı görev almaktadır. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı Şakirpaşa ve İncirlik’e inen yabancı yardım uçaklarının ekip ve malzemelerinin bölgeye intikalini de sağlamaktadır.