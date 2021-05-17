Türk SİHA'sı Tunus'a gidiyor

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, “Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayii Günleri” etkinliğinde konuşma gerçekleştirdi.

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir yaptığı sunumda, “Bir-iki ay içerisinde Tunus’a İHA’larımızı teslim edeceğiz. Akabinde bir-iki ülke var yakın çalıştığımız. Buralara da ANKA’ların ihracatını yapmayı planlıyoruz.” açıklamalarında bulundu.

2019 yılında, Tunus Savunma Bakanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında, ANKA İnsansız Hava Aracı satın alımı için ikili görüşmeler başlamıştı. Sürecin başlamasının ardından 2020 yılının ilk aylarında İHA eğitimi ve finansman konuları netleştirilerek görüşmelerde ilerleme sağlanmıştı. Nihayetinde TUSAŞ ile Tunus Hava Kuvvetleri arasında, yaklaşık 80 milyon dolar değerinde bir ihracat anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında TUSAŞ’ın, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 3 adet ANKA-S İHA ve 3 adet Yer Kontrol Sistemi teslimatının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Tunuslu personel eğitimleri tamamlandı

Tunus Hava Kuvvetleri bakım personeli, yedi hafta boyunca TUSAŞ’ta tip bakım eğitimleri alarak, çeşitli konularda yetkinlik kazandı. Programın, belirlenen takvimden hızlı ilerlediği belirtiliyor.

Tunus Hava Kuvvetleri bakım personeli, Tunus’a ihracatı gerçekleştirilen ANKA sistemlerinin idame ve işletimi için gerekli eğitimleri almak üzere Türkiye’ye geldi. TUSAŞ’a gelen bakım personeli, yedi hafta süren tip bakım eğitimlerini başarıyla tamamladı. Tunus ANKA Programı takvimine göre ürün teslimatları öncesi gerçekleştirilmesi gereken bu önemli faaliyet sürecinde kullanıcının icra edeceği planlı ve plansız bakım operasyonları için teknik İngilizce, aviyonik, elektrik, mekanik, motor, yer sistemleri ve yapısal konularında ihtiyaç duyacağı yetkinlikler kazandırılmış oldu.

ANKA-S

Yeni nesil faydalı yüklerin entegrasyonu ve milli imkânlar ile uluslararası emniyet standartlarına göre tasarlanan ANKA-S Sistemi, sahip olduğu milli uçuş kontrol bilgisayarı, milli hava aracı kontrol bilgisayarı ve milli IFF ile emniyet ve operasyon kabiliyeti olarak sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı.

ANKA-S, MALE (Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı) İHA projesi, ANKA İHA sistemlerinin alt türü olarak 25 Ekim 2013 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında yapılan üretim anlaşması ile hayata geçirilmişti. ANKA ve ANKA Blok-B sistemleri temel alınarak geliştirilen ANKA-S, 2017 yılında hizmete girdi.

S versiyonunun bir diğer özelliği ise sistemin, uydudan kontrol edilebilmesidir. Uydudan kontrol edilebilme kabiliyeti ile kontrol mesafesi arttırılarak genişletilmiş harekat alanı oluşturulmaktadır.

Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevleri, yeni nesil elektro optik/kızıl ötesi kamera ile teşhis, takip ve işaretleme görevlerinin icrası, MAK görevi ve telsiz rölesi ile hava-yer/yer – yer haberleşme desteği sağlanmaktadır.

Kaynak: Defenceturk