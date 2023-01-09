Türk SİHA'ları, TB2 SİHA yazılımı tüm dünyada gıptayla takip ediliyor! Rusya'da manşet oldu...

Bayraktar İHA/SİHA'lar dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Rus basını Bayraktar TB2'leri kaleme alan bir makale yayımladı. Makalede, SİHA satın alan ülkelerinin SİHA'ları Türkiye'ye karşı kullanamayacağı vurgulanarak, Türkiye'nin yazılımları elinde tuttuğuna dikkat çekildi.

"SİHA YAZILIMINA TÜRKLER HAKİM"

Russian Today Bayraktar TB2'leri manşetine taşıdı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın sözlerinden alıntı yapılan analizde SİHA yazılımına "Türkler hakim" vurgusu yapıldı.

Makalede, Selçuk Bayraktar'ın, "Baykar'ın bilgisayar korsanlarının İHA'ları ele geçirip zarar vermesini önlemek için de adımlar attığı" sözlere vurgu yaparak Bayraktar'ın, "Bilgi güvenliği konusunda elbette özel önlemlerimiz var. "Artık bu çağda devletlerin de hacklendiğini biliyorsunuz. Tüm bunlara karşı özel tedbirler alıyoruz ve bu da bir yarış." sözlerine yer verdi.

Analizde TB2'lerin Karabağ savaşındaki başarısına dikkat çekilerek şu sözlere yer verildi:

Akşam'da yer alan haberde: "Bayraktar Azerbaycan'ın Bayraktar TB2'lerini 2020 Dağlık Karabağ ihtilafında Ermenistan'a karşı büyük bir etki yaratmak için konuşlandırmasının ardından drone üreticisi küresel ilgi odağı haline geldi. Amiral gemisi İHA şimdiden bir düzineden fazla ülkeye satıldı ve Baykar'ın ihracatı geçen yıl %78 artarak 1.18 milyar dolara ulaştı. "