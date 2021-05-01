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Teknoloji Türk SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu! Şaşırmayacaksınız
Teknoloji

Türk SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu! Şaşırmayacaksınız

Son dönemde başarıları ile dünyanın en çok konuşulanları arasına giren Bayraktar TB2 SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu. Bayraktar TB2'yi Karabağ savaşında Türk SİHA'larından büyük darbe yiyen Ermenistan'da aratıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 13:41:00 -
Türk SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu! Şaşırmayacaksınız

Türkiye'nin İHA'ları son dönemde tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferine önemli katkı sunan Türk SİHA'sı Bayraktar TB2, her geçen gün daha çok merak ediliyor.

Google verilerine göre son 1 yılda Bayraktar TB2 ile ilgili en fazla arama Ermenistan'dan yapıldı.

Ermenistan'ı Azerbaycan ve Türkiye izliyor.

Yunanistan da Bayraktar TB2'yi Google'da en çok arayan ülkeler arasında.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların başladığı 27 Eylül 2020 tarihinde Bayraktar TB2 ile ilgili aramalarda büyük artış yaşandı.

Çatışmaların şiddetlendiği 4-10 Ekim arasında internette Bayraktar TB2 araması zirveye çıktı.

TB2'Yİ en çok aratan ülkelerin sıralaması

"Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Türkiye, Özbekistan, Güney Kıbrıs, Bangladeş, Litvanya, Slovakya, Letonya, Sırbistan, Rusya, İsviçre, Gürcistan, Hırvatistan, Ukrayna, Fas, Kazakistan, Almanya, Belarus."

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Yorumlar

KEMALİST

Bayraktar TB2'yi ,BU Projeye destek verilmeli ayani gelecek bu insansız hava araçları,insasız gemiler bunlar çok önemli hertürlü teknolojisi üretilmeli
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Durmus

Yalan haber, inanmayın. Bu basit konuda bile yalan yazmaktan utanmıyorsunuz.
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