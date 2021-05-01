Türk SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu! Şaşırmayacaksınız

Türkiye'nin İHA'ları son dönemde tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferine önemli katkı sunan Türk SİHA'sı Bayraktar TB2, her geçen gün daha çok merak ediliyor.

Google verilerine göre son 1 yılda Bayraktar TB2 ile ilgili en fazla arama Ermenistan'dan yapıldı.

Ermenistan'ı Azerbaycan ve Türkiye izliyor.

Yunanistan da Bayraktar TB2'yi Google'da en çok arayan ülkeler arasında.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların başladığı 27 Eylül 2020 tarihinde Bayraktar TB2 ile ilgili aramalarda büyük artış yaşandı.

Çatışmaların şiddetlendiği 4-10 Ekim arasında internette Bayraktar TB2 araması zirveye çıktı.

TB2'Yİ en çok aratan ülkelerin sıralaması

"Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Türkiye, Özbekistan, Güney Kıbrıs, Bangladeş, Litvanya, Slovakya, Letonya, Sırbistan, Rusya, İsviçre, Gürcistan, Hırvatistan, Ukrayna, Fas, Kazakistan, Almanya, Belarus."