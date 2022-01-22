Türk SİHA'larından terör örgütü PKK'ya çifte darbe
Suriye'nin Tel Temir kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin sözde istihbarat yetkilisini taşıyan araç, SİHA'lar tarafından imha edildi. Araçtaki iki YPG'li öldürüldü. Irak'ın Sincar bölgesinde de SİHA saldırısında sözde PKK komutanı ve bir militan öldürüldü.
Suriye'nin kuzeyinde Haseke iline bağlı Tel Temir kentinde Türk SİHA'ları, PKK/YPG'li teröristleri taşıyan bir aracı hedefine aldı. Araca gerçekleştirilen saldırıda terör örgütü YPG'nin sözde istihbarat yetkilisi ve yanındaki bir terörist öldürüldü.
Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe de Irak'ın kuzeyindeki Sicar'da vuruldu. Kentte seyir halindeki 2 araca gerçekleştirilen SİHA saldırısında, PKK'nın sözde komutanı "Azad Ezdin" kod adlı Süleyman Şemo Yusuf ve "Enver" kod adlı Naci Heci Sebro adlı terörist öldürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait SİHA'lar, 7 Aralık 2021'de Hanesor adlı bölgede bir aracı hedef almış, araçta bulunan PKK'lı sözde komutanlardan "Dijwar" kod adlı "Bedel Haci" öldürülmüştü.
Savaş uçakları, 11 Aralık 2021'de de terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Hansor Meclisi'ni bombalamıştı.