  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türk SİHA’ları Ukrayna semalarında! Rusya'ya gözdağı
Dünya

Türk SİHA’ları Ukrayna semalarında! Rusya'ya gözdağı

Çatışmalarda gösterdiği başarılar sebebiyle dünyada adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin yerli ve millî insansız hava aracı Bayraktar TB2, bu defa Karadeniz’de sahnede.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 07:39:00 - 2021-04-04 08:05:28
Türk SİHA’ları Ukrayna semalarında! Rusya'ya gözdağı

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken Ukrayna’nın daha önce Türkiye’den satın aldığı Bayraktar SİHA’ların Karadeniz semalarında uçuş yaptığı bildirildi.

Bayraktar TB2’lerin birçok manevra görevi icra ettiği belirtilirken her an göreve hazır olduğu aktarıldı. Yerli sistemlerin son günlerde Donetks sınır hattı boyunca sürekli uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. Bayraktar TB2 SİHA, Libya, Suriye ve Karabağ’daki çatışmalarda çok sayıda Rus hava savunma sistemi Pantsir-S1’leri yok ederek kullanılamaz hâle getirmişti. Bayraktar TB2’ler, Suriye ve Libya’da en az 23 adet Pantsir-S1 imha ederken Azerbaycan’ın Karabağ zaferinde de önemli rol oynamıştı. Ukrayna, Türkiye’den 2019 yılında altı adet Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı ile üç yer kontrol istasyonu satın almıştı. Kiev yönetimi ayrıca deniz kuvvetleri için bu yıl yeni bir siparişte bulunacağını açıklamıştı.       

(Türkiye Gazetesi)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD basınından olay itiraf: Uçak gemilerimiz operasyona hazır değil
Dünya

ABD basınından olay itiraf: Uçak gemilerimiz operasyona hazır değil

ABD medyası, Amerikan donanmasının envanterinde bulunan uçak gemilerinin tamamının operasyonlara hazır olmadığını itiraf etti.
Saadet Partisi, yeni 'ittifak'ı açıkladı!
Siyaset

Saadet Partisi, yeni 'ittifak'ı açıkladı! "Hepimizin gündemi aynı"

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından partinin Cumhur İttif..
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş ayrılık! O isim ayrılıyor
Medya

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş ayrılık! O isim ayrılıyor

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da flaş bir ayrılık haberi geldi. Dizinin sevilen oyuncularından biri olan İpek Yalova'nın dizi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay