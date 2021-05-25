Türk SİHA'ları Polonya'yı salladı! Böyle duyurdular

Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, ilk defa bir NATO ve AB ülkesine ihraç edilecek. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında uçacak.

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, dün Bayraktar TB2 satışıyla ilgili düzenlenen imza töreninin ardından kameraların karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu. İmzalanan anlaşma Polonya basınında geniş yer buldu.

Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye SİHA ihracı gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, dün Bayraktar TB2 satışıyla ilgili düzenlenen imza töreninin ardından kameraların karşısına geçti.

"Türkiye ile ortak hedeflerimiz var"

Erdoğan, "Bu alandaki iş birliğimizin, önümüzdeki dönemde artarak süreceğine inanıyorum." ifadesini kullanırken, Polonya basını SİHA anlaşmasını aktardı.

TVN24 haber kanalı, iki isim arasındaki görüşmeyi, "Erdoğan ile görüştükten sonra Duda: NATO üyeleri olarak Türkiye ile ortak hedeflerimiz var" başlığıyla duyurdu.

"SİHA sözleşmesinden memnunuz"

Haberde, Duda'nın Türk insansız hava araçları sözleşmesi de dahil olmak üzere yapılan sözleşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

Anlaşmanın 24 adet SİHA tedariğini içerdiği, bu araçların sadece keşif ekipmanı taşımakla kalmadığı, aynı zamanda tanksavar füzeleri ile de donatılabildiğine dikkat çekildi. 24 adet SİHA'nın ilk teslimatının gelecek yıl yapılacağı kaydedildi.

Eğitim ve lojistik

Onet internet sitesinin haberinde, SİHA anlaşmasının eğitim ve lojistiği kapsadığı bilgisine yer verildi. Başkan Erdoğan'ın "Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir." ifadesi aktarıldı.

Öte yandan, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, Türk F-16 uçaklarının yakında Polonya'ya gönderileceği bildirildi.

Türk lazer güdümlü füzeler anlaşma kapsamında

TVP Info televizyonu, yaklaşık 270 milyon dolarlık anlaşmanın detaylarını paylaşarak, "Sözleşme, dört setin teslimatı ile ilgili; bir setin fiyatı yaklaşık 67 milyon dolar." dedi.

Türkiye'den ayrıca mobil kontrol istasyonları, sentetik aralıklı (SAR) radarlar, simülatörler ve yedek parça stoğunun sağlanacağı belirtildi.

"Sözleşmede Türk lazer güdümlü MAM-L ve MAM-C füzelerinin yanı sıra eğitim cephanesi de yer alıyor. Anlaşma, sistem için 24 aylık garanti sağlıyor. Eğitim ve lojistik paketinin yanı sıra servis ve onarım imkanını sağlayan teknoloji transferini içeriyor." denildi.