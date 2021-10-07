Türk SİHA'ları Hollanda'da gündem oldu

Hollanda kamu yayıncısı NOS'un Türkiye muhabiri Mitra Nazar, geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST üzerine bir yazı kaleme aldı.

"Ağızları açık bırakan gösteri"

Festivalde gerçekleşen gösterilerin "ağızları açık bıraktığını" söyleyen muhabir, "Aralarında biri neredeyse hiç ses çıkarmıyor ve açık farkla en çok dikkati O çekiyor" diyerek, AKINCI'nın gördüğü ilgiyi dile getirdi.

Hikaye 15 yıl önce başladı

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan da bahseden Mitra Nazar, "Türk İHA'larının hikayesi yaklaşık 15 yıl önce başladı. Selçuk Bayraktar, Amerikan üniversitesi MIT'den edindiği bilgilerle Türkiye'ye döndü. İlk Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin tasarımı üzerinde çalışmaya başladı. Bu arada Türk hükümeti, Amerikan insansız hava araçları satın almaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Sonra İHA'ları kendileri yapma şansı doğdu. İlk başarılı test uçuşu 2015 yılında yapıldı. O zamandan beri, insansız hava araçları Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinin bir parçası oldu. Bu İHA'lar PKK savaşçılarına karşı mücadelede kullanılıyor. Ayrıca, Libya'da Türk destekli hükümet güçlerinin yanında konuşlandırıldılar. Ve geçen yılın sonlarında dünya, Türk İHA'larının Dağlık Karabağ savaşında kullanıldığını gördü" dedi.

Muhabir Nazar ayrıca, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın Türkiye'de pop yıldızı statüsüne sahip olduğunu belirtti.

Haluk Bayraktar: Sınıfının en iyisi

Yazıda görüşlerine yer verilen Haluk Bayraktar, "İHA'larımız şu anda dünyada sınıfının en iyisi. Ayda on binlerce saat uçuş yapıyorlar ve sınırlarımız içinde ve ötesinde savaş alanında kendilerini kanıtladılar" dedi.

"Bize satmadılar biz de yaptık"

"İnsanlar, kendi egemenliğimizi korumak için bu tür teknolojileri kullandığımız için gurur duyuyor" diyen Bayraktar, "On yıl önce başka ülkelerden İHA almaya çalıştık. Şimdi bakın kendi kendimize yetiyoruz, hatta ihracat bile yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu program kendi kendine yetebilme mücadelesinin bir parçası"

"İHA/SİHA programı, Türkiye'nin askeri açıdan kendi kendine yeterli olma mücadelesinin bir parçası.

Başkan Erdoğan, silah ambargosu veya yaptırım durumunda yabancı ülkelere karşı ülkesinin hayatta kalabilmesi amacıyla silah endüstrisine büyük yatırımlar yaptı" denilen yazıda, SİHA'ların savaş sahasında oyun değiştirici olarak ortaya çıkmasının, NATO için de önemli olduğu vurgulandı.

"Daha fazlasını satmak istiyorlar"

Yazıda, Türkiye'nin oluşan İHA pazarını doldurduğu, daha fazla İHA'yı satmaya istekli olduğu kaydedildi.

"Türkiye dünyaya bir mesaj veriyor"

Türkiye'nin İHA/SİHA diplomasisiyle jeopolitik ilişkilerini geliştirdiği ve dünyaya "Türkiye, büyüklerle rekabet edebilecek güçlü bir ülke" mesajını verdiği aktarıldı.