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Dünya Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…
Dünya

Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Bayraktar TB2 SİHA’lar Türkiyer-Ermenistan sınırında, Erivan’a 25 kilometre mesafede uçuyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 23:43:00 -
Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…

 Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırması sonrası başlayan gerginlik devam ediyor. İki ülke arasında çatışmalar sürerken, Ermenistan ordusu Azerbaycan ordusunun başarılı harekatlarıyla ağır kayıplar veriyor. Azerbaycan’ın bölgede düzenlediği harekatlara ise SİHA’lar damgasını vurdu.

Türk SİHA’ları Erivan’a 25 km mesafede

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmalar yaşanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Bayraktar TB2 SİHA’lar ise Ermenistan-Türkiye sınır hattında uçuyor. Yenişafak’ın haberine göre, Ermenistan’ın başkenti Erivan’a 25 kilometre mesafede uçan SİHA’lar, Libya ve Suriye’den sonra şimdi de Kafkasya’da savaşın dengesini değiştirdi.

7 köy ve stratejik tepeler temizlendi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Pazar günü başlayan çatışmalardan bu yana Azerbaycan askerleri, şu ana kadar 7 köy ve stratejik tepeleri Ermeni güçlerinden temizledi.

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