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Teknoloji Türk SİHA'ları Fransa'da gündem oldu
Teknoloji

Türk SİHA'ları Fransa'da gündem oldu

Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin 10 yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 15:50:00 -
Türk SİHA'ları Fransa'da gündem oldu

 

Le Figaro gazetesinin haberinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "etki alanını genişletmek" için Libya'da ve Karabağ'da başarı gösteren SİHA'ların satış sözleşmelerini artırdığı belirtildi.

Azerbaycan, Ukrayna, Polonya ve Fas'tan sonra Kırgızistan'ın SİHA'larla ilgilendiği ifade edilen haberde, "Türkiye, on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile birlikte dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldi" değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Türk SİHA’ların etkili ve savaş uçaklarından 20 kat ucuz olduğu belirtildi.

Bu SİHA'ların ilk dönemde terör örgütü PKK'ya karşı ve sınırların güvenliği için kullanıldığı ifade edilen haberde, Türk SİHA’ların 2016’da Suriye’de kullanılmasının sonucu sahadaki durumun değiştiği kaydedildi.

Haberde, SİHA’ların ayrıca son iki yılda Libya’da ve yakın zamanda Karabağ’da dengeleri değiştirdiği vurgulandı.

Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ya satılmasının ve bu ülkenin Donbas’da bu SİHA’yı kullandığına ilişkin video yayımlamasının Rusya’nın tepkisine neden olduğu ifade edilen haberde, NATO'nun Polonya ve Letonya’nın Türk SiHA’larına ilgi duymasına temkinle yaklaştığı aktarıldı.

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