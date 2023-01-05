Türk SİHA'ları dünyaya örnek oluyor! Savaş uçağı Milli Muharip 3’üncü KF-21 Boramae ise ses getirecek!

Bugün saat 13.01’de havalanan uçağın diğer prototiplerden bir diğer farkı da seri üretime geçecek olan versiyona yakın olması. Bu prototipte; menzil, hız ve faydalı yük kabiliyetinin test edilerek ölçülmesi planlanıyor. Selçuk Bayraktar, 'Hedef 2 sene' diyerek duyurdu: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yaklaşık bir senedir konuşuluyordu 5-6 ay kadar önce kurduk'' dedi.

4, 5 ve 6’ncı KF-21 prototiplerini de bu yıl uçurmayı hedefleyen Güney Kore, projeyi 2026 yılında tamamlamayı ve seri üretime geçmeyi planlıyor. Buna karşılık projenin ortağı Endonezya ise ödemelerini halen tamamlamamış vaziyette.

KF-21 Boramae, tıpkı Milli Muharip Uçak gibi ilk etapta 4.5 nesil özellik gösterecek. Uçağın nihai aşamada ise 5. nesil özellikleri kazanması hedefleniyor.

Milli Muharip Uçak ve KF-21 Boramae

Geçtiğimiz günlerde iniş takımları üzerinde görülen Milli Muharip Uçak (MMU), tüm sistemleri monte edilmiş halde Roll-Out (Uçağın motor çalıştırarak hangarı kendi gücüyle terk etmesi) için hazırlanmaya devam ediyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapılan açıklamaya göre; MMU, 18 Mart 2023 hedefinden daha önce Roll-Out gerçekleştirebilir.

SavunmaSanayiST'e göre: Güney Kore tarafından geliştirilen KF-21 Boramae, Roll-Out yaptıktan yaklaşık 16 ay sonra ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Yakın zamanda ilk uçuş tarihi 29 Ekim 2024 olarak belirlenen Milli Muharip Uçak’ın Roll-Out töreninden sonra teker kesmesi için 20 ay süresi bulunuyor. Ancak verilen tarih, testlerin gidişatına göre ertelenebilir ya da öne çekilebilir. Çünkü MMU’nun kritik tasarım faaliyetleri, henüz tamamlanmamış durumda. Ukrayna ile yürütülen savaşta Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı çaresiz kalan Rusya, Çin'den drone ve İran'dan insansız hava araçları satın almıştı. İçlerinden en dikkat çekeni, Türk SİHA'larını da kullanan Ukrayna'nın imha ettiği Rus tankları oldu. KF-21 Boramae projesi günümüzde geliştirilen en modern uçaklardan biri olmasına rağmen Supercriuse (artyakıcısız süpersonik hızlara çıkarak düşük ısı izi bırakan motora sahip olmak), gövde içinde mühimmat taşıma gibi özelliklere sahip değil. Güney Kore, bu yeteneklerin kazanılması için ilerleyen seri üretim versiyonlarında radar izini düşürecek teknolojileri uçağa entegre etmeyi planlıyor.