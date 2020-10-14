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Teknoloji Türk SİHA'ları dünya medyasında! Böyle duyurdular
Teknoloji

Türk SİHA'ları dünya medyasında! Böyle duyurdular

Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda kullandığı Türk SİHA'larının başarısı dünya medyasında yankı buldu. Erivan'ın Türk İHA'ları için herhangi bir çözümü olmadığı, bu yüzden İHA'ların hedefleri vurmaya devam edeceğini vurgulayan uzmanlar, Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı silahlarla savunmasını güçlendirdiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:25:00 -
Türk SİHA'ları dünya medyasında! Böyle duyurdular

El Cezire'nin internet sitesinde yer alan bir haberde, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı teknolojik üstünlüğü vurgulandı. Haberde, Türkiye'den alınan İHA'ların kullanıldığı harekatta, Ermenistan'ın çaresizliğine dikkat çekildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Azerbaycan'ın, topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı harekat, dünya medyasının gündeminde. Katar merkezli El Cezire, Karabağ'da teknolojik üstünlüğün Azerbaycan'da olduğunu yazdı.

Robin Forestier-Walker imzalı yazıda, Türk İHA'larının, Suriye ve Libya'dan sonra Karabağ'da aktif olarak kullanıldığının altı çizildi. Türk İHA'ları tanıtılırken, bu tip araçların çatışmada belirleyici etkisi olduğu vurgulandı.

Yazıda görüşüne yer verilen Londra Üniversitesi'nden Rob Lee, Bayraktar TB2'nin hedef savunma sistemlerini yok ettiğini belirtti ve "TB2'ler tepelerinde hedefi vurmak için fırsat bekliyor" dedi.

Lee, Erivan'ın TB2'ler için herhangi bir çözümü olmadığı, bu yüzden İHA'ların hedeflerini vurmaya devam edecekleri değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan savunmasının aradan geçen yıllarda küçüldüğünü söyleyen Lee, refah düzeyi yüksek Azerbaycan'ın Türkiye, Rusya ve İsrail'den aldığı silahlarla savunmasını güçlendirdiğini ifade etti.

Rusya'nın Ermenistan'a desteği

Rob Lee, Rusya'dan Ermenistan'a yapılan silah yardımına da değindi. Lee'ye göre Rusya, güç dengesinin Azerbaycan lehine değiştiğini 2016 yılında fark etti; Ermenistan'a bunu dengelemesi için silah sağlamaya başladı.

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