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Kültür - Sanat Türk şehri olan o yerde: Üç bin asır önce öyle bir metin ki! Türkiye'de kayıp antik dil keşfedildi
Kültür - Sanat

Türk şehri olan o yerde: Üç bin asır önce öyle bir metin ki! Türkiye'de kayıp antik dil keşfedildi

Yeniakit Publisher
2023-09-27 20:20:00 -
Türk şehri olan o yerde: Üç bin asır önce öyle bir metin ki! Türkiye'de kayıp antik dil keşfedildi

Tarihi keşif! Yeni keşfedilen 3000 yıllık kil tablet, en güçlü antik imparatorluklardan birinin ritüel metnini içeren kayıp bir dili ortaya çıkardı. Türk şehri Bolu yakınlarındaki Hitit merkezinin kuzeybatı ucunda bulunan bu keşfine çok ama çok önemli olduğu ortaya çıkarken Kalaşma dili olarak tanımladı.

Yeni keşfedilen 3000 yıllık kil tablet, en güçlü antik imparatorluklardan birinin ritüel metnini içeren kayıp bir dili ortaya çıkardı.

Türkiye’nin kuzey-orta kesimindeki Boğazköy-Hattuşa’da, Hitit başkenti Hattuşa’da MÖ 1600’den MÖ 1200’e kadar kazılmıştır.

Tablette ne yazdığı henüz belli değil ancak bir ritüel metni olduğu belirlendi

Bölge artık UNESCO Dünya Mirası Alanıdır.

Yayınlanan bulgular Üniversite Würzburg 21 Eylül’de ancak tabletler bu yılın başlarında keşfedildi.
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Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden arkeolog Andreas Schachner liderliğindeki yıllık bir keşif gezisi sırasında keşfedildi.

Schachner tabletin resmi metinle yazıldığını hemen anladı.

Schachner, “Giriş kısmı Hititçedir” dedi. Doğrudan bilim.

“Bu açıkça bir ritüel metindir.”

Keşif sırasında çoğu çivi yazısıyla yazılmış 30.000 başka kil tablet keşfedildi.

Schachner, WordsSideKick.com’a verdiği demeçte, tabletlerin “çoğunlukla yarım düzine binaya bağlı kümeler halinde bulunduğunu” söyledi.

“Ama her yerde metin görüyoruz [site] Erozyonla hareket ediyorlar.”

Schacher, metinlerin gruplandırılmasının nedeninin, bunların genellikle bir kütüphane veya arşiv olarak bir arada tutulması olduğunu açıkladı.

Birkaç tableti sıkıştırıp Almanya’ya okumaya gönderdiler.

Würzburg Üniversitesi Profesörü ve Antik Yakın Doğu Çalışmaları Başkanı Daniel Schwemer, ait olduğu yeri kaydetti.

Bunu, modern Türk şehri Bolu yakınlarındaki Hitit merkezinin kuzeybatı ucunda bulunan Kalaşma dili olarak tanımladı.

Hitit halkının yabancı dini ritüellere çok ilgi duyduğu anlatıldı.

Schwemmer, Würzburg Üniversitesi’nin bir raporunda “Hititlerin yabancı dillerdeki ritüelleri kaydetmeye özel bir ilgileri vardı” dedi.

Hititler, antik dünyanın en güçlü imparatorluklarından biriydi; şu anda Güney Suriye, Lübnan ve Kenan, İsrail’in kontrolü için Kadeş Savaşı’nda Mısırlılarla savaşıyordu.

Şu anda tabletin ne söylediği belli değil.

Hala açıklığa kavuşturmak için çalışıyorlar ve bitene kadar fotoğraflarını yayınlamayacaklar.

Ancak bulgular, bilim adamlarını o dönemde eski dillerin nasıl işlediğini anlama konusunda daha iyi bir yöne yönlendiriyor.

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Schwemer, “Ritüeller, Hititçe’nin konuşulan tek dil olmadığı Tunç Çağı Anadolu’sunun az bilinen dilsel manzaralarına dair değerli bilgiler sağlıyor.” dedi.

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