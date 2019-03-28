Türk savunma şirketleri Malezya'da önemli adımlar attı

LANGKAWİ (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Malezya'daki Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2019) Türk savunma sanayisi şirketlerinin 10'dan fazla anlaşmaya imza atacaklarını bildirdi.

Türk savunma sanayisi ürünleri, Malezya'da düzenlenen Asya-Pasifik Bölgesi'nin alanında en önemli fuarı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2019) sergileniyor. Fuara katılan Türk firmaları, Savunma Sanayii Başkanlığı İhracatı Geliştirme Grup Başkanlığı koordinasyonunda yerel partnerlerle iş birliği yönünde adımlar atıyor.

İsmail Demir, AA muhabirine, fuara katılan savunma sanayisi firmalarının yürüttükleri görüşmeler ve Malezya'daki iş fırsatlarına ilişkin bilgi verdi.

Bölgenin denizcilik açısından önemli olduğunu ve yeni iş birlikleri için Türkiye'nin denizcilik firmalarının da fuarda yer aldığını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Özellikle bazı teknolojilerin buraya getirilmesi, hafif ve süratli teknelerin burada iş birliği içinde üretilmesi, teknoloji ve bilimsel anlamda da bazı iş birliklerinin yapılması, dizayn anlamında Malezya'da mevcut yapılarla iş birliklerine gidilmesine ilişkin çeşitli anlaşmalar imzalanacak. TAIS bünyesindeki firmalarımız, İstanbul Tersanesi çeşitli anlaşmalara imza atacaklar. Bunlar bölgedeki adımlarımızın ispatı ve bir anlamda ayağımızı bölgeye atmak olacak. Ayağımızı attıktan sonraki adımların da çok kolay geleceğini düşünüyoruz. Çünkü bu dönemde artık ihracat faaliyetleri bu tür ciddi yaklaşımlar ve iş birlikleriyle beraber geliyor. Burada uzun vadede bu ülkelerin diğer satın almalarda veya diğer savunma ilişkilerinde yaşadıkları tecrübelerden çok daha iyisini yaşatabileceğimizi göstererek bu farklılığı oluşturabileceğimize inanıyoruz."

Türk tersanelerinin imzasını taşıyan yeni platformların gelecek dönemde bu coğrafyada görüleceğini ve bölgede olmayan bazı teknolojilerin de uygulamalarının ortaya çıkacağını anlatan Demir, teknoloji transferinin Türk şirketlerinin pazardaki varlığı açısından da önemli kazanımlar getireceğini söyledi.

Demir, "Bu bir anlamda gelecekte bazı ortaklıklara gidebilecek çalışmaları getirecek. Denizcilik alanında bir tekneyi doğrudan ihraç edebildiğiniz gibi özellikle bazı ülkelerde yerinde üretim istenebiliyor. Burada bizim aslında katma değerimizin dizayn ve tasarım olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda hem bize bir tecrübe artışı sağlayacak hem de bu ülkelerde katma değeri yüksek fikir satmak gibi bir ihracat gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

- "Kamikaze drone"lara ilgi

İsmail Demir, fuar kapsamında yaptıkları görüşmelerde, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından üretilen "kamikaze drone"ların çeşitli makamlar tarafından oldukça ilgi çektiğini gördüklerini dile getirdi.

Bunun yanında deniz sistemlerinde özellikle mühendislik açısından STM'nin önemli bir noktaya geldiğine işaret eden Demir, şöyle devam etti:

"Bu da çeşitli yetkililerin ilgisini çeken bir alan oldu. Başka bir parametre de Yeni Tip Denizaltı Projemiz devam ediyor. Bu projede ortaklık yaptığımız yabancı firma STM ile beraber bazı ülkelere teklif veriyor. O da özellikle deniz sistemlerinin yeni tasarımlarla ortaya çıkması açısından önemli. Denizaltı ve korvet projelerimizle ilgili bu yönde bir adım atılırsa özellikle bu bölgede arkasının gelebileceğini düşünüyoruz. Açılım yapmak ve ilk adımı atmak önemli. İlk adımı atmak için de bölgede olan her faaliyete, fuara katılmak ve varlığımızı göstermek istiyoruz."

- "Çok daha önemli gelişmeler bekliyoruz"

Demir, HAVELSAN'ın da hem devlet kuruluşları hem özel şirketlerle çeşitli mutabakat metinleri imzalayacağını bildirdi.

Bu imzalarla bazı temel teknolojilerde, yazılım alanlarında ve bilimsel iş birliği anlamında adımlar atılacağını vurgulayan Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"HAVELSAN'ın ve diğer şirketlerimizin attığı imzalarla birlikte fuar sırasında 10'dan fazla imza atmış olacağız. Bu da aslında bölgede yaptığımız önemli çıkarmanın bir göstergesi. Bu fuarda alan olarak da en büyük yeri tutan Türk firmaları. Malezya otoriteleri bu varlığımızdan gerçekten çok memnunlar ve bize müteşekkirler. Bu müteşekkir olmayı bazı adımlarla başka boyuta taşımak üzere bu tür imzalar atıp takipçisi olacağız, imzaların gereğinin yerine getirilmesini sağlayamaya çalışacağız. Başkanlık olarak firmalarımızın burada ciddi teşebbüs ve niyetlerinin sonuca ulaşması için de elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu, devletin, özel sektörün ve çeşitli kuruluşların el ele çalışması, birbirini desteklemesi gereken bir sektör. İmza atmaya kadar gelen adımlarda epey yoğun çalışmalar oldu. Sayın büyükelçimiz başta olmak üzere gerçekten büyük gayretler gösterildi. Bunun üzerine inşa edilecek adımlar var, bunun da temeli atıldı. Bu temel üzerine inşallah çok daha önemli gelişmeler olmasını bekliyoruz, bunu da takip edeceğiz, firmalarımız da ciddi takipçisi olacaklar. Malezyalı dostlarımızdan gördüğümüz yaklaşım ve yakınlık, onların da bu tür imzalar atmakla ilgili hevesi bizi umutlandırdı. Güneydoğu Asya'daki varlığımızı perçinlemek üzere burada önemli adımlar attığımızı düşünüyorum."

- MMU ortaklığı

Türkiye'nin yürüttüğü Milli Muharip Uçak (MMU) gibi uzun soluklu projelere Malezya'nın ortaklığına ilişkin yürütülen görüşmelere ilişkin de bilgi veren Demir, şunları kaydetti:

"Malezya gibi dost ülkelerin bu tür projelere ilgisi var ve bu tür uzun soluklu projelere ortak olarak girmeleri de dahil çeşitli opsiyonları konuşuyoruz, bu konulardaki niyetlerini işitiyoruz. Bunun yapısını kurmak üzere çeşitli temaslarımız var. Bu temaslar neticesinde bizim uzun soluklu, ileri teknoloji içeren programlarımıza ortaklık söz konusu olduğunda bunun hayata geçmesi için kapıları açık tutuyoruz. Bunun şartlarını konuşmaya başladık. Aslına bakarsanız uzun soluklu projelerde ortak yürütmenin getireceği bir dizi avantajı da beraberinde gündeme almış olacağız. İleride oluşacak pazarlar açısından, ülkelerin mevcut kaynaklarının ortak kullanımıyla daha hızlı yol alınması ve daha olumlu şartlarla sonuca ulaşılması açısından katkı sağlayacak bir adım olacak. F-35 programı 9 ortaklı bir program. Bu tür programların çok ortaklı olarak yürütülmesi de alışılagelen bir olay olmaya başladı. Biz de çalışabileceğimize inandığımız, gönül bağımızın olduğu coğrafyalarda özellikle ortaklıklara sıcak bakıyoruz."