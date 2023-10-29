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Teknoloji BAE, KKTC Azerbaycan ve birçok ülke TEKNOFEST'e talip oldu!
Teknoloji

BAE, KKTC Azerbaycan ve birçok ülke TEKNOFEST'e talip oldu!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 15:00:00 - 2023-10-29 15:47:20
BAE, KKTC Azerbaycan ve birçok ülke TEKNOFEST'e talip oldu!

Milli Savunma bakanlığı ve birçok alanda başarıya imza attı Endüstriyel robotları da yerli ve milli olarak geliştirme ve buradan bir milli marka çıkarma hedefimiz var diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Özbekistan, KKTC, BAE ve Azerbaycan'ın yanı sıra birçok kardeş ülkenin etkinliğe ev sahipliği yapmak istediğini aktardı.

TEKNOFEST'in 2024'te hangi şehirde yapılacağı konusunda saha araştırmalarının devam ettiği bilgisini veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Özbekistan, KKTC, BAE ve Azerbaycan'ın yanı sıra birçok kardeş ülkenin etkinliğe ev sahipliği yapmak istediğini aktardı.

Kacır, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Türkiye'nin otomobili Togg'un banttan indirilişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Togg'un direksiyonuna geçti ve yolculuk esnasında AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel marka olmayı hedefleyen Togg'un 2024'te Avrupa pazarlarına ihracatı için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Kacır, "Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e Togg hediye edecek." ifadelerini kullandı.

Kacır, Türkiye'nin kalkınma perspektifinde rotasının, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olduğuna dikkati çekerek, bunu başarmak için gerekli bileşenlerden birinin finansmana erişim olduğunu vurguladı.

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" programı kapsamında firmalara destek verdiklerini anımsatan Kacır, şöyle devam etti:
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"Bu destekleri daha da artıracağız. Cumhuriyet'in 100. yılında 220 binden fazla çalışanımızla bir AR-GE ordusu inşa ettik. Biz finansman imkanlarının büyümesinden ve finansmana erişimin kolaylaşmasından Türk sanayi ve teknoloji girişimleri adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırımlara yönelik krediler kapsamında yine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile, TCMB ile yeni adımlar atacağız. TCMB'nin yatırım taahhütlü avans kredileri var. Önümüzdeki dönemde bu kredilerin Türkiye'nin yüksek ve orta yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik çalışmalarını hızlandırması adına adımlar atacağız. İlerleyen dönemde Togg gibi milli markalar ve kilit teknoloji girişimleri çıkaracağız."

- "5G ALTYAPISINI YERLİLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Türkiye'de gelecek dönemde yerli ve uluslararası yatırımcılar eliyle veri merkezi kapasitesini artıracaklarını belirten Kacır, yenilikçi teknolojiye erişim için küresel iş birlikleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iddialı bir ülke konumuna geldiğine işaret eden Kacır, "Buralardaki potansiyelimizi küresel düzeyde ihracat kapasitemizi artıracak milli markalarla taçlandırmalıyız. Togg gibi birden fazla firmanın bir araya geldiği konsorsiyumlar eliyle Türkiye bu alanda milli markalar çıkartacak. İş birlikleri ve konsorsiyumlar eliyle Türkiye'nin milli markalarıyla ihracat pazarlarına yönelmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Kacır, 5G teknolojisinin öneminde de değinerek, 5G'ye geçişte 20'ye yakın firmanın AR-GE faaliyeti gerçekleştirdiğini aktardı.

Güvenlik ve ekonomi açısından 5G altyapısını yerlileştirmek gerektiğini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Bu alanda ortaya çıkarabileceğimiz milli marka ihracat kapasitesine de sahip olacak. Bizim mutlaka bu alanlardaki imkan ve kabiliyetleri bütünleştirmemiz ve bir araya getirmemiz lazım. Önümüzdeki dönemde yüksek hızlı trenleri milli olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Endüstriyel robotları da yerli ve milli olarak geliştirme ve buradan bir milli marka çıkarma hedefimiz var. Batarya teknolojilerinde Türkiye önemli fırsatlar yakalayabilir, Avrupa'nın batarya üretim üssü olabilir. Bu hafta Bayraktar TB3 kanatlandı. Kamerası ASELSAN, motoru TEİ, mühimmatları ROKETSAN ve TÜBİTAK tarafından üretiliyor. Fırsatları yakalamak için siyasi, ekonomik ve uzun vadeli kamu planlamaları ve özel sektör adımları çok önemli."

Alçak yörünge uyduları alanında bir ulusal programı hayata geçirecekleri bilgisini veren Kacır, "Türkiye'de uzay ekonomisine ilişkin potansiyeli daha ileri noktaya taşıyacağız." dedi.

- TEKNOFEST'TE SAHA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Kacır, Elon Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıklamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik artan saldırılarına ilişkin ise Kacır, şöyle konuştu:

"Gazze'de yaşanan 21. yüzyıl için utanç meselesi. İnsanlık İsrail'in yaptıklarını hatırlamak bile istemeyecek. Adeta soykırım yaşanıyor. Bundan büyük üzüntü duymakla birlikte yaptığımız işlerin ne kadar önemli olduğunu bu vesileyle hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin savunma sanayi başta olmak üzere kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hayati önem taşıyor. 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizi nice asırlar yaşatmak adına yapabileceğimiz en önemli iş Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmektir."

TEKNOFEST'in 2024'te hangi şehirde yapılacağı konusunda saha araştırmalarının devam ettiği bilgisini veren Kacır, Özbekistan, KKTC, BAE ve Azerbaycan'ın yanı sıra birçok kardeş ülkenin etkinliğe ev sahipliği yapmak istediğini aktardı.

Kacır, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye'nin tam bağımsızlık iddiasını daha da güçlendirdiği nice 100 yıllar yaşaması dileğinde bulundu.

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Yorumlar

ATATÜRKÇÜ LER 100YIL ÖNCE ATANIZ SİZE DİYOKİ

ASIL KURTULUŞ MÜCADELESİ ŞİMDİ BAŞLADI KISAZAMANDA BATILININ TEKNOLOJİSİNİ YAPMAZSAK DENİZE DÖKTÜĞÜMÜZ BATILININ PARASINI SONRA TEKNOLOJİSİNİ ALIRZ 100YIL AÇIM DİYENLER BİNLERCE HEYKEL YAPALAR SİZİN HEYKELERİ ALAN BİTANE GAVUR VARMI AÇ IM DİYENLER TARIMYA DİYO BARAJ YAPANA HIRSIZ DİYO FABRİKAKURDİYO BARAJ YAPANI OYUNLAN YATIĞIYERDE DURDURP AÇIM DİYO BARAJ NÜKLER SANTIRAL YAPAN BATILIYI ÇOK BEĞENİYO AÇIM DİYE SABAH AKŞAM AÇ BIRAKANLARA ......................................
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