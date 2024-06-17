Türk savunma sanayisinin devi BMC! Türkiye şov yapıyor: Yerli askeri araç için dikkat çeken kararı konuşuldu

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve mobil ağır silah sistemleri için güvenilir bir çözüm oluşturan yerli 8X8 askeri araç platformu, yurt dışında ilk kez boy gösterdi.

Türkiye’nin lider ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Avrupa’nın en büyük, dünyanın önde gelen savunma sanayisi fuarı Eurosatory 2024’te askeri araçlarını sergiliyor.

Türk savunma sanayisinin “kara aracı ihracat şampiyonu” olarak fuarda yerini alan BMC, Eurosatory 2024’te mayına karşı korumalı araç KİRPİ’nin bağımsız süspansiyon ve son teknoloji ile donatılarak geliştirilmiş versiyonu KİRPİ II, modüler tavan konsepti ile tek platformda çoklu görev kabiliyeti sunan ALTUĞ 8×8, yenilenen tasarımı ve yüksek manevra kabiliyetiyle AMAZON 4X4, güçlü motor ve yüksek çekiş gücü ile öne çıkan 8X8 askeri araçlarını tanıttı.BMC bünyesinde güç grupları geliştiren BMC POWER ise Türk mühendislerinin geliştirdiği 400 beygir gücündeki TUNA, deniz araçları için tasarlanan 600 beygir marin motor LEVEND ve 1000 beygir gücündeki UTKU ile fuarda yerini aldı.

İLK KEZ VİTRİNE ÇIKTI

BMC tarafından geliştirilen, ARPAN-155 obüs sisteminde kullanılan 8X8 askeri araç platformu, Eurosatory’de ilk kez yurt dışında vitrine çıktı. Yüksek balistik korumalı kabin ve mühimmat dolaplarına sahip 8X8 askeri araç platformu, 675 beygir motor ile yüksek çekiş performansına ve saatte 80 kilometre hıza ulaşıyor. Hidrolik kontrollü arka mahmuz ve ön ayakları bulunan platform, manuel veya otomatik yüklemeye imkan veriyor. 1228 milyem yükseliş, 302 milyem yanca silah hareket kabiliyeti sunan araç platformu, 8X8 çekiş sistemi ile yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde görev yapabiliyor.

Bu hareket kabiliyetleriyle 24 mühimmat taşıma kapasitesine sahip platform, 2 dakikada atışa hazırlanma veya mevzi değiştirme imkanı sunuyor. BMC, sahip olduğu tasarım ve geliştirme kabiliyetlerini 8X8 askeri araç platformunun modüler yapısına yansıtarak Türk savunma sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen silah ve füze sistemleri için ihtiyaç duyulan araçları üretebilecek.

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