Türk savunma sanayisi yeni yıla teslimatla başladı
Türk savunma sanayisinin 2023 yılındaki ilk teslimatı, yeni elektronik harp sistemi MERTER oldu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık ile Meteksan Savunma firması arasında imzalanan Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi kapsamında tamamen milli imkânlarla tasarlanıp üretilen MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi’nin kabulleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine teslimatı gerçekleştirildi.