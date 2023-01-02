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Ekonomi Türk savunma sanayisi yeni yıla teslimatla başladı
Ekonomi

Türk savunma sanayisi yeni yıla teslimatla başladı

Türk savunma sanayisinin 2023 yılındaki ilk teslimatı, yeni elektronik harp sistemi MERTER oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 21:46:00 -
Türk savunma sanayisi yeni yıla teslimatla başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık ile Meteksan Savunma firması arasında imzalanan Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi kapsamında tamamen milli imkânlarla tasarlanıp üretilen MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi’nin kabulleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine teslimatı gerçekleştirildi.

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