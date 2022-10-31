Türk savunma sanayinden Asya çıkarması

Son dönemde ihracat faaliyetlerini arttıran Türk savunma sanayii sektörü, yeni pazar arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Güneydoğu Asya’daki en büyük savunma fuarı olan Indo Defence 2022’ye, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın öncülüğünde yaklaşık 30 Türk firması katılım sağlayacak.

Türkiye, Indo Defence 2022’ye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle yirmi sekiz firma ile katılım sağlayacak. Fuar süresince Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, füze sistemleri, simülatörler ve lojistik destek ürünleri, başta Asya olmak üzere tüm katılımcıların beğenisine sunulacak.

Asya bölgesinde son dönemde önemli ihracat başarılarına imza atan Türk savunma sanayii firmaları; Azerbaycan, Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Malezya ve Pakistan ile yakın ilişkilere sahipler.

Indo Defence 2022’ye katılım sağlayacak Türk firmaları şu şekilde:

- ASELSAN

- AYESAŞ

- DEARSAN

- DERYA ARMS

- FEMSAN

- FNSS

- GARANTİ GİYİM

- HATSAN

- HAVELSAN

- KALE KALIP

- KOLUMAN

- LENTATEK

- MİLSOFT

- MKE

- NUROL MAKİNA

- OTOKAR

- PROFEN

- ROKETSAN

- RST

- SAMSUN YURT SAVUNMA

- SARSILMAZ

- STM

- TAİS

- TİTRA TEKNOLOJİ

- TRANSVARO

- TURMAKS

- TUSAŞ

- YONCA ONUK

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