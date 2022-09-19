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Teknoloji Türk savunma sanayinden Afrika çıkarması
Teknoloji

Türk savunma sanayinden Afrika çıkarması

Türkiye, Güney Afrika’nın başkenti Pretorya’da düzenlenecek "Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022"ye Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) desteğiyle 25 firma ile katılım sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 18:20:00 -
Türk savunma sanayinden Afrika çıkarması

Afrika ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılara Türk Savunma Sanayii firmaları tarafından üretilen ürünlerin ve hizmetlerin tanıtımının yapılacağı Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022, 30 ülkeden 450 firmanın katılımıyla 21-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Afrika’nın başkenti Pretorya’da düzenlenecek.

Fuar, Afrika kıtasında düzenlenen hava, kara ve deniz yeteneklerinin sergilendiği en büyük ve en gelişmiş teknolojileri barındıran Savunma ve Havacılık fuarıdır. Fuar süresince Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünlerinin tanıtımları ve sunumları yapılacak.

Türk Milli Pavilyonu’nda, başta Afrika askeri yetkilileri olmak üzere tüm fuar katılımcılarına savunma sanayiimiz ve ileri teknolojik kabiliyetlerimize ilişkin bilgi sunulacak ve işbirliği fırsatları değerlendirilecek. Fuara Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile birlikte Türk savunma sanayii firmalarının üst düzey yöneticilerinin de katılması bekleniyor.

Fuara katılım sağlayacak firmalar:

AKSA MOTORLU ARAÇLAR

ASELSAN

AYESAŞ

BMC

DERYA ARMS

ELEKTROLAND SAVUNMA

GARANTİ

GM SAVUNMA

HAVELSAN

KALE KALIP

KATMERCİLER

LENTATEK

MKE

NERO ENDUSTRI

OTOKAR

ÖZTEK TEKSTİL

SAHA İSTANBUL

SAMSUN YURT SAVUNMA

SARSILMAZ

SASA

STM

TİSAŞ

TRANSVARO

TURMAKS

TUSAŞ

SavunmaSanayiST

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