Türk savunma sanayii ürünleri dünyanın dört bir yanında

Okyay, “Ülkemiz, savunma sanayiinde gelişmekte olan ülkeler eşiğini geçerek gelişmiş ülke konumuna yükselmiştir. Bugün sektörümüzün ürettiği ürünler, dünyanın dört bir yanında başarıyla çalışıyor” dedi.

Projeler ele alındı

Okyay, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın (IDEF 2021), yerli imkânlarla geliştirilen son teknoloji ürünlerin dünyaya sunulmasında önemli rol üstlendiğinin de altını çizdi. Fuara katılan firmaların üretim kabiliyetleriyle ön plana çıkarken aynı zamanda mevcut ve potansiyel projelere, iş birliklerine ilişkin görüşmeler yaptıklarını aktaran Okyay, şöyle konuştu: “Savunma ve havacılık, bugüne kadar dünyada üretim alanındaki önemli yeniliklerin kaynağı olmuş kritik bir sektör. Uygulanan politikalarla ve Cumhurbaşkanlığımızın desteğiyle savunma sanayii büyük bir gelişim gösterdi. Türkiye bugün kendi yüksek teknoloji gerektiren savunma sanayii ürünlerini üretebilecek yeterliliğe ve kararlılığa sahip. IDEF de bu bakımdan değerlendirildiğinde Türkiye’nin savunma gücünü, teknoloji kabiliyetini ve üretim yeterliliğini bir kez daha dünyaya gösterdi.”

9 milyar dolarlık üretim

Küresel salgınının savunma sanayiini de olumsuz etkilediğini hatırlatan Okyay, alınan tedbirlerle sektörün çalışmalarına büyük ölçüde sorun yaşamadan devam ettiğine değindi. Okyay, şunları kaydetti: “Salgında ihracatta ve Ar-Ge faaliyetlerinde önemli bir daralma yaşandı. Ancak tüm bu sıkıntılara rağmen sektörümüz 2020 yılını yaklaşık 9 milyar dolar üretim, 2.5 milyar dolar civarında ihracat, 1.5 milyar dolar civarında Ar-Ge yatırımlarıyla kapattı. Bunlarla birlikte sektörümüz nitelikli insan kaynağına yatırım yapmayı sürdürdü. Daralmalara rağmen bir miktar artan sektör istihdamı 78 bini aştı.”

Yüzde 70 yerlilik

Okyay, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda yerli ve milli firmaların çalışmalarına hız verdiklerini dile getirdi. Sektörün TSK’nın ihtiyaçlarını karşılamada yerli ve millilik oranının yüzde 70 civarında olduğuna dikkati çekti.