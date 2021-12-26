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Ekonomi Türk savunma sanayii durmak bilmiyor
Ekonomi

Türk savunma sanayii durmak bilmiyor

Türkiye'nin savunma sanayii sektörü başarıdan başarıya koşuyor. REPKON firması ve Nijer arasında kritik bir anlaşmaya imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 01:51:00 -
Türk savunma sanayii durmak bilmiyor

İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi için Türkiye'ye gelen Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou, ziyareti sırasında bu yönde çeşitli temaslarda bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mahamadou ve bakanlardan oluşan heyet, Şile'de bulunan REPKON firmasını ziyaret etti, tesiste inceleme yaptı.

Ziyaret kapsamında, Nijer'de saatte 150 adet kapasiteli tamamen otomasyonlu anahtar teslim LPG tüp üretim tesisi kurulumuna yönelik sözleşme imzalandı.

REPKON'un geliştirdiği 40 milimetre bomba atar silahları ile 105 milimetre top ve 105 milimetre top mermilerini üreten makina ve ekipmanlar da Nijer delegasyonu tarafından incelendi.

REPKON İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Uğur Cem Gürpınar'ın verdiği bilgiye göre, Ocak 2022'de Nijer'den bir heyetin REPKON'u ziyareti ve iş birliğinin başta savunma sanayisi olmak üzere farklı alanlarda geliştirilmesi planlanıyor.

Türk savunma sanayisinde metal şekillendirmede önde gelen firmalardan REPKON, ürettiği makinalar, namlu ve roket gövdesi gibi ürünlerle hem Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltıyor hem de ihracat yapıyor.

Terörle mücadele eden Nijer, son dönemde Türkiye'den aldığı askeri araç ve ekipmanlarla ordusunu güçlendiriyor.

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