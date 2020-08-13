  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Türk savaş gemisi ve helikopteri Libya'da

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait G sınıfı fırkateyn ve Seahawk helikopteri Libya'nın El Khums Limanı yakınlarında görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:49:00 -
Türk savaş gemisi ve helikopteri Libya'da

Türkiye Münhasrı Bölge Anlaşması yaptığı Libya'yı yalnız bırakmıyor. Türk İHA ve SİHA'larının gitmesiyle darbeci Hafter'e ağır darbeler vurulması sonrası sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Türk fırkatyni ve helikopteri Libya'da

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait G sınıfı bir fırkateyn ve Sikorsky tipi bir helikopter Libya'nın El Khums Limanı yakınlarında görüntülendi. Görüntülerle birlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin Misrata ve Trablus hattında deniz üssü kuracağı iddiaları güçlendi.

Öte yandan Hafter güçlerinden alınan Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün Türkiye'nin kullanımına verilmesi de gündemde. Hava üssüne Türk İHA ve SİHA'larının konuşlandırılması planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı
Gündem

Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de verilen hakimiyet mücadelesinde tansiyon giderek yükseliyor. TCG Kemal Reis fırkateyni ile Yu..
Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek
Dünya

Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması halinde Savunma Bakanı Mark Esper'i g..
Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı
Dünya

Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı

Doğu Akdiniz'de Yunanistan ile iş tutan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Fransız askeri varlığını güçlendireceğini a..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı