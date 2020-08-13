Türk savaş gemisi ve helikopteri Libya'da

Türkiye Münhasrı Bölge Anlaşması yaptığı Libya'yı yalnız bırakmıyor. Türk İHA ve SİHA'larının gitmesiyle darbeci Hafter'e ağır darbeler vurulması sonrası sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Türk fırkatyni ve helikopteri Libya'da

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait G sınıfı bir fırkateyn ve Sikorsky tipi bir helikopter Libya'nın El Khums Limanı yakınlarında görüntülendi. Görüntülerle birlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin Misrata ve Trablus hattında deniz üssü kuracağı iddiaları güçlendi.



Öte yandan Hafter güçlerinden alınan Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün Türkiye'nin kullanımına verilmesi de gündemde. Hava üssüne Türk İHA ve SİHA'larının konuşlandırılması planlanıyor.