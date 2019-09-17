Türk savaş gemisi Bulgaristan'da! Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Sancaktar savaş gemisi, Bulgaristan'ın Varna Limanı’na demirledi.

Deniz Kuvvetlerine ait TCG Sancaktar savaş gemisi, 15 Eylül'de Varna Limanı’na geldi. Gemideki Deniz Harp Okulu 1. Sınıf öğrencileri, Varna'da ziyaretlerde bulundu.Gemide 258 öğrencinin yanı sıra Arnavutluk, KKTC ve Senegal uyruklu 5 konuk öğrenci de yer alıyor. Öğrencilerin, İleri Deniz Eğitimleri kapsamda yurt içi ve yurt dışı liman ziyaretleri ile bilgi ve görgülerini artırıyor. Gemicilik, seyir, taktik manevralar, makine, yangın ve savunma eğitimleri alan öğrenciler, Varna'da tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti. Bulgaristan’da 18 Eylül’e dek kalacak savaş gemisi, gezisini, 21 Eylül’de Zonguldak Limanı’nda tamamlayacak.

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