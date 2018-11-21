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Türk Sahil Güvenliği Yunan savaş gemisini böyle kovaladı

Ege Denizi'nde Türk karasularına giren Yunan savaş gemisine Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:33

Ege Denizi’nde Yunan askeri gemisinin Türk karasularını ihlali nedeniyle hareketli anlar yaşandı. Yunan askeri gemisi Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin uyarılarının ardından Türk karasularından ayrıldı.

Kuşadası Güzelçamlı yakınlarındaki Bayrak adası önünde Türk karasularına giren bir Yunan askeri gemisini tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, önce İngilizce anons yaparak Yunan askeri gemisini uyardı.

 Uyarılardan sonra karasularımızdan ayrıldı

Uyarıları dikkate almayan Yunan gemisine yaklaşan Türk Sahil Güvenlik gemisi Yunan askeri gemisine yaklaşarak yeniden uyarı yaptı. Yunanlılar Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin uyarılarının ardından karasularımızdan ayrıldı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:33
  1. yunan
  2. türk botu
  3. yunan savaş gemisi

YORUM YAZ

  • cemcem27 dk önce
    türk feribotuyunan savaş gemisini tabiki kovalar abi. biz ki 15 temmuzda terlikle sapanla f-16 kovalamış donla atletle tank durdurmuş bir milletin ahvadıyız
  • merak ediyorummerak ediyorum44 dk önce
    koyun adası kime ait
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