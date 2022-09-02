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Aktüel Türk Sağlık-Sen’den üyelerine destek
Aktüel

Türk Sağlık-Sen’den üyelerine destek

Türk Sağlık-Sen üyelerine deneme sınavları içinonline bir platform oluşturdu. Yapılan paylaşımda, “Üyelerimizin sınavlara hazırlıkta eğitim ihtiyaçlarını tek bir tıkla karşılayabilecekleri, online bir platform sunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 15:33:00 -
Türk Sağlık-Sen’den üyelerine destek

YENİ AKİT  ANKARA

Türk Sağlık-Sen üyelerinin hazırlıkta eğitim ihtiyaçlarını tek bir tıkla karşılayabilecekleri, online bir platform oluşturdu.

Türk Sağlık-Sen üyelerinin sınavlara hazırlanmaları için oluşturduğu platforma 3. Deneme sınavlarını yüklediğini duyurdu. Sendika’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “3. DENEME SINAVLARI TÜRK SAĞLIK-SEN AKADEMİ'DE Türk Sağlık-Sen Akademi'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ve Üniversiteler için görevde yükselme sınavı ile ilgili 3. deneme sınavları yüklenmiştir. İyi çalışmalar dileriz... TÜRK SAĞLIK SEN AKADEMİ Online Eğitim Platformu, Bilişim Teknolojilerinin çok hızlı geliştiği bir dönemde farklı, zengin ve eğitici içerikleri ile bilgi alışverişinin daha hızlı yapılması, gittikçe zenginleşen içerik ile bir arşiv oluşturulması, öğrenilen bilgilerin yanında yeni bilgilerin üretilmesi, üyelerimizin dijital ve interaktif bir uzaktan eğitim çatısı altında birleştirilmesi amaçlanmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

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