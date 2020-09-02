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Aktüel Türk Sağlık-Sen'den "Hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılsın" talebi
Aktüel

Türk Sağlık-Sen'den "Hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılsın" talebi

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: - "Salgınla mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları başta olmak üzere, görev esnasında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının yasal olarak şehit kabul edilmesini talep ediyoruz" - "Sağlık çalışanlarının beklediği gerçek anlamda ve adaletli bir şekilde ücretlerinde artış yapılmasıydı. Biz bu konuda taban aylığa artış yapılması talebimizi gündeme getirmemize rağmen ücretlerde bir iyileştirme olmadı"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:51:33 -
Türk Sağlık-Sen'den "Hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılsın" talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, salgınla mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yasal olarak şehit kabul edilmesini istedi.

Kahveci, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkati çekmek için Şehir Hastanesi bahçesinde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin 11 Mart'tan bu yana yürüttüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin kahramanlarının, sağlık çalışanları olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının alın terlerinin heba edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kahveci, "Ne yazık ki 6 aylık bu süreçte 3 ay süren adı tavandan ama kendi yavandan olan bir ek ödeme ile sorunların geçiştirilmesi; bırakın yarınımızı güvence altına almayı, günü kurtarma değil ancak saati kurtarmak adına yapılan bu işle tüm sorunlar çözülmüş gibi bir hava oluşturuldu. Her yanı adaletsizliği nedeniyle dökülen ek ödeme, sanki ikinci bir maaş gibi gösterildi. Dünyaya övgüyle bahsettiğimiz filyasyon çalışmasında aktif görev alan aile hekimliği çalışanlarına bir kuruş bile ödeme yapılmayarak adeta emekleri yok sayıldı." dedi.

Kahveci, salgın sürecinde diş hekimleri ve ağız diş sağlığı çalışanlarının da mağdur edildiğini iddia ederek "Halbuki sağlık çalışanlarının beklediği, gerçek anlamda ve adaletli bir şekilde ücretlerinde artış yapılmasıydı. Biz bu konuda taban aylığa artış yapılması talebimizi gündeme getirmemize rağmen ücretlerde bir iyileştirme olmadı. Ek ödeme değil, tek ödeme istiyoruz. Onu da maaş zammı olarak talep ediyoruz." diye konuştu.

Kahveci, salgınla mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları başta olmak üzere, görev esnasında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının yasal olarak şehit kabul edilmesini talep etti.

Ayrıca, beklentilerinin salgının seyrini artırarak devam ettiği bugünlerde sağlık çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesi olduğunu dile getiren Kahveci, "Maaşlara acilen zam yapılmalı, ücretler iyileştirilmelidir. Bu iyileştirme sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsamalı, herhangi bir ayrıma gidilmemelidir. Döner sermaye sorununa sosyal taraflarla görüşülerek makul bir düzeyde çözüm üretilmelidir. Söz verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi, bir an önce hayata geçmelidir. Süresiz sözleşmelilere, 3+1 süreli sözleşmelilere, vekil ebe hemşireler ile kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına kadro verilmeli, 4/A dışındaki tüm istihdam modelleri kamuda terk edilmelidir." ifadelerini kullandı.

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