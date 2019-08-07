0553 313 94 23

Türk-Rus ortaklığında atıktan enerji üretim tesisi yolda

Türk inşaat şirketi Yenigün, Rus Alternative Generating Company-1 (AGC-1) ile Moskova'da atıktan enerji üretim tesisi inşa edecek

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:52
Türk-Rus ortaklığında atıktan enerji üretim tesisi yolda

ANKARA (AA) - Türk inşaat firması Yenigün'ün, Rus Alternative Generating Company-1 (AGC-1) şirketi ile Moskova'da atıktan enerji üretim tesisi inşa edeceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, iki şirketin 2 Ağustos’ta sözleşme imzaladığı belirtildi.

Yenigün ve Rus AGC-1'in Moskova'da yapacağı atıktan enerji üretim tesisi projesinin ilk aşaması olan katı yakıt deposu inşaatının 2022'de tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenigün İnşaat Üst Yöneticisi Fikret Yenigün, Rusya'nın atık yönetiminde çevreci bir hassasiyetle çağdaş bir dönüşüm başlattığını vurgulayarak "Dünyanın en büyük başkentleri arasında yer alan Moskova’da bu önemli projeyi üstlenmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu proje, atık yönetimi alanındaki yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması bakımından önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Yenigün, tesisin Moskova bölgesinde gelecek 4 yılda inşa edilecek 4 tesisten biri olacağına dikkati çekerek "Buralardan elde edilecek enerji, Moskova ve çevresindeki çok sayıda çöp depolama alanının kapatılmasını sağlayarak kentin atık yönetiminin optimize edilmesine yardımcı olacak. Her tesis, 5 milyon insanın yılda yarattığı yaklaşık 700 bin ton kalıntı atığı işleyecek ve 75 megavat elektrik üretecek. Bölgede yaşayan yaklaşık 1,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı bu tesislerden sağlanacak." ifadelerini kullandı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:52
  1. atıktan enerji
  2. Yenigün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin Tayvan'daki "Altın At Ödülleri Töreni"ne katılımı yasakladı
    1. Çin Tayvan'daki "Altın At Ödülleri..
    2. Göçlerle birlikte Transkültürel..
    3. Çanakkale’de 16 kaçak göçmen yakalandı
    4. İnegöl’de uyuşturucu operasyonu: 2..
    5. Türkiye, Singapur Sözleşmesi'ni imzaladı
    6. Çadır kuran kampçılardan örnek davranış
    7. Rektör Bağ’dan finalist öğrencilere..
    8. Memorial Kayseri Obezite Merkezi,..
    9. Boluspor'da transferler sürecek
    10. Aziziye Gençlik Merkezi gençlerle..
    11. Fırın hırsızı güvenlik kamerasında
    12. (Özel) Manisa’da sıtmayla mücadele hız..
    13. Dolar/TL, 4 ayın en düşük seviyesine..
    14. Huawei, Türkiye tablet pazarının..
    15. Mersin’de ’köy seyirlik’ oyunları..
    16. Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu..
    17. Sabancı'nın konsolide faaliyet karı..
    18. Otomobil ile çarpışan kamyonet yan..
    19. Iğdır’da yollarına genişletme..
    20. Gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesi..
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”