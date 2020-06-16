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Dünya

Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı

Suriye'de ortaklaşa düzenlenen Türk ve Rus ortak devriyesine bombalı saldırı düzenlendi. Rus askeri aracının hedef alındığı saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:25:00 - 2020-06-16 14:28:37
Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı

Suriye’de Türk ve Rus ortak devriyesi M4 karayolunda devam ederken, Rus askeri aracına saldırı gerçekleştirildi.

Suriye'de Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşma kapsamında ortak devriyeler sürüyor. Rus askeri araçların stratejik öneme sahip M4 karayolunda İdlib'e bağlı Cisr eş Şuğur ilçesinden geçişi sırasında Rus askeri aracına saldırı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklar tarafından edinilen bilgiye göre yaralı ve can kaybı yaşanmadı. Zarar gören Rus askeri aracı, Türk askeri aracının yardımı ile bölgeden uzaklaştırıldı.

Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.

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Yorumlar

Ulvi

Bu bir sahte bayrak operasyonu..Rus asker ölseydi bunu bahane edip yeniden saldıracaklardı.Bu yüzden derhal sorumluların yakalayıp cezasını vermek lazım.
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