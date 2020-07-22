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Dünya

Türk-Rus devriyesinde bir ilk! Açıklama geldi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus ve Türk askerlerin ilk kez M4'ün tamamında devriye faaliyeti gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 19:51:00 -
Türk-Rus devriyesinde bir ilk! Açıklama geldi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, M4 karayolundaki 21. Rus-Türk ortak devriyesi, M4'ün belirli bir kısmında değil, Trumba'dan Ayn el Harb'a uzanan yolun tamamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Merkez, devriye güzergahının uzunluğunun 71 kilometre olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre devriye konvoyunda Rus tarafından 3 BTR-82A yer alırken Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin insansız hava araçları, Rus-Türk konvoyunu havadan izledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu devriye konvoyunun güvenliğinin militanların tehdidi altında olduğunu ve bu nedenle güzergahların kısaltıldığını açıklamıştı. Buna karşılık Türk tarafı, konvoyun güvenliğinin sağlanması için devriye güzergahının uzunluğunu artıracak ek önlemler alınacağını belirtmişti.

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