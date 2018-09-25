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Türk romancılığı kan ağlıyor! 'İlk Roman Yarışması'nda birinci yok

Bir yayınevi tarafından, genç yazar adaylarına şans vermek ve Türk edebiyatına yeni isimler kazandırmak amacıyla düzenlenen 2018 yılının 'İlk Roman Yarışması'nda birinci seçilemedi.

25 Eylül 2018 Salı 19:43
Türk romancılığı kan ağlıyor! 'İlk Roman Yarışması'nda birinci yok

Everest Yayınları tarafından, genç yazar adaylarına şans vermek ve Türk edebiyatına yeni isimler kazandırmak amacıyla düzenlenen 2018 yılının "İlk Roman Yarışması" sonuçlandı.

Cemil Kavukçu, Müge İplikçi, Handan İnci, Selim İleri ve Semih Gümüş'ün yer aldığı seçici kurul, yarışmaya katılan dosyalar arasında birinciliğe layık eser seçemedi.

Yayınevinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlk Roman Yarışması'nda, 2008 ve 2014 yıllarında da, yarışmaya katılan tüm dosyaları, Türk edebiyatına katkı sunma bilinci ve sorumluluğu içinde, titizlikle değerlendiren saygıdeğer jüri üyelerimiz, birinciliğe layık eser seçememişlerdi. Seçici kurulumuzun, yarışmanın güvenilirliğini teyit eden bu kararını kamuoyuyla paylaşırız."

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 19:43
  1. İlk Roman Yarışması

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