Türk roketi torpido AKYA'ya beklenmedik rakip! Gemiyi ortadan ikiye ayırdı

Çin, uçak gemilerini batırabilecek güçte yeni torpidosunun görüntülerini yayınladı.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre 4 Ağustos 2024 tarihinde Çin Devlet Televizyon Kanalı CCTV, ilk kez yeni bir torpido tatbikatına ait görüntüleri kamuoyuna sundu. Videoda, bir hedef geminin kıç kısmının güçlü bir patlama ile sudan kaldırıldığı ve yaklaşık 100 metre yüksekliğinde bir su kolonunun oluştuğu görülüyor.

Bu yeni ve gizli torpidonun, düşman uçak gemilerini yok edebilecek kapasiteye sahip olduğu düşünülüyor. CCTV tarafından yayımlanan görüntüler, Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) denizaltılarının saldırı kapasitelerinin nadiren kamuoyuna yansıdığı bir örnek.

Yapılan habere göre ilgili tatbikat sırasında bir Type 039B denizaltısı, emekliye ayrıldığı düşünülen bir Type 074 amfibi hücum gemisine karşı yeni torpidoyu başarıyla kullandı. Askeri analistler, söz konusu torpidonun 2015 yılında hizmete alındığı bildirilen ancak şimdiye kadar kamuoyuna tanıtılmamış olan Yu-10 olduğunu tahmin ediyor. Bu olay, Yu-10’un ilk kamu gösterimi olarak kabul ediliyor ve daha gelişmiş torpido teknolojilerinin şu anda test ediliyor veya geliştiriliyor olabileceğini gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yu-10’un geliştirilmesi gizli bir şekilde ilerledi. 2019’un başlarında ise bir askeri ekipman sitesinde Yu-10 prototiplerinin bakım ihtiyacı hakkında resmi bir satın alma duyurusu yapılmıştı. Başka bir deyişle bu torpido modelinin varlığı doğrulanmıştı. Bu kapsamda 2013’te önde gelen bir yerel medya kuruluşu tarafından yapılan önceki raporları teyit etmiş ancak o dönemde herhangi bir görsel doğrulama yapılmamıştı. Son tatbikatta, Yu-10 hedef geminin kıç kısmına isabet etti ve geminin kıç kısmını sudan kaldırarak 100 metre yüksekliğinde bir su kolonuna neden oldu.

Kaynak: Savunmasanayist