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Dünya Türk profesörden korkutan sözler! Niğde için volkan uyarısı
Dünya

Türk profesörden korkutan sözler! Niğde için volkan uyarısı

Niğde'de yaşanan peş peşe depremlerin ardından bölge için volkan uyarılar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:41:00 -
Türk profesörden korkutan sözler! Niğde için volkan uyarısı

Niğde’de meydana gelen depremlerin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor.

Prof Dr. Hasan Sözbilir, Niğde’nin Bor ilçesi çevresinde meydana gelen depremin son 100 yılda yıkıcı bir deprem üretmemiş olan fayda meydana geldiğini belirterek, bölgede genç bir volkan olan Hasan Dağı’nda patlamaların yaşanabileceğini kaydetti.

Sözbilir, volkanların patlaması sonucu can ve mal kayıpların artabileceğine dikkat çekerek, ‘Bu volkanlar üzerinde çalışmalar yapılmadı’ dedi.

Yıkıcı bir depremin oluşmadığını dile getiren Sözbilir, ‘Hasan Dağı insanlar yaşarken patladı ve genç bir volkan. Günümüzde volkanların aktifliği konusunda araştırma ve çalışmalar yapılmalı. Çünkü her biri yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip’ dedi.

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