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Gündem Türk petrol gemisine el koyup dünyaya ilan ettiler: Bu gemi artık bizim
Gündem

Türk petrol gemisine el koyup dünyaya ilan ettiler: Bu gemi artık bizim

Yeniakit Publisher
2024-03-08 10:38:00 -
Türk petrol gemisine el koyup dünyaya ilan ettiler: Bu gemi artık bizim

İran Mahkemesi, Çukurova Holding’in patronu Mehmet Emin Karamehmet'in denizcilik şirketi Genel Denizcilik filosunda yer alan Advantage Sweet tankerindeki ham petrol kargosuna el konulmasına ilişkin kararı onadı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Çukurova Holding’in patronu Mehmet Emin Karamehmet’e Tahran’dan kötü haber geldi. Geçen yıl nisan ayında İran Donanması’nın ele geçirdiği geminin içindeki kargo, İran mahkemelerinin kararıyla artık Tahran Yönetimi’nin malı oldu.

Tahran Adalet Divanı'nın 55. Şubesi, Karamehmet’in denizcilik şirketi Genel Denizcilik filosunda yer alan Advantage Sweet tankerindeki ham petrol kargosuna el konulması emrini çıkardı. Bu, İranlıların Trump yönetimi sırasında 2018'de uygulamaya konulan ABD ve Batı yaptırımlarına karşı "kısasa kısas" misillemesinin bir örneği olarak yorumlandı. Marshall Adaları kayıtlarında yer alan Karamehmet’in gemisini Şanghay Pudong Kalkınma Bankası'nın bir parçası olan Çinli bir kiralama şirketi üstlenmişti. 2012 yılında inşa edilen 159.000 dwt'luk gemi, Karamehmet’in İsviçre’deki şirketi Genel Denizcilik Nakliyat filosundaydı.

Nadir bir hastalığı bahane ettiler

Gemi, 25 Nisan 2023'te Houston'a gitmek üzere Kuveyt'ten kısmi bir rafine ürün kargosu yükledi. İki gün sonra Umman Körfezi'nden yaklaşan gemi, İran güçleri tarafından durduruldu. İran, gemide el konulan ham petrolün yaklaşık 50 milyon dolar yani bugünkü kurla 1.6 milyar liralık değer biçti. İran medyası petrolün satışından elde edilen fonun, nadir bir cilt hastalığı olan epidermolizis büllozadan muzdarip hastaların tazminatı için kullanılacağını söyledi. Mahkeme, ABD yaptırımlarının İsveçli bir şirketin hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaçları İran'a satmasını engellediğine ve İranlı hastaların ciddi duygusal ve fiziksel hasara uğramasına neden olduğuna karar verdi.

ABD: Gemiyi derhal bırakın

Advantage Sweet'e el konulmasının zamanlaması, ABD'nin, o sırada Singapur açıklarında demirli olan Yunan tankeri Suez Rajan'da yüklü olan yaklaşık bir milyon varillik İran petrol kargosuna el koymak için harekete geçtiği yönündeki raporların ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller İran’ın kararını eleştirdi ve tankerin "derhal serbest bırakılmasını" talep etti.
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Miller, "İran'ın gemilere yönelik devam eden tacizi ve bölgenin hayati önem taşıyan su yollarındaki seyir hak ve özgürlüklerine müdahalesi, deniz güvenliği, bölgesel istikrar ve küresel ekonomi için bir tehdittir" dedi.

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