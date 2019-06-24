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Türk ‘Pençe’si PKK’ya göz açtırmıyor!

Teröristlere karşı amansız mücadelesine devam eden TSK'nın sınır dışında başlattığı son operasyon olan Pençe Harekatı ile PKK'lı teröristler ile örgüte ait çok sayıda barınak, sığınak ve mühimmatlar imha ediliyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:04
Türk ‘Pençe’si PKK’ya göz açtırmıyor!

 Hasan Türkmen  Ankara 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 27 Mayıs tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine başlatılan Pençe Harekatı, teröristlere göz açtırmıyor. Harekat kapsamında PKK’lı teröristlerin, barınak, sığınak ve mühimmatları tespit edilip imha ediliyor. Siyasetçi ve Güvenlik ve Terör Uzmanları Pençe harekatını Akit’e değerlendirdi.

“Sözünü, dünyaya dinleten bir ülke olacağız”

Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarının başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “TSK, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne göz diken hain terör örgütleri, başta PKK olmak üzere, FETÖ terör örgütü, DHKP-C ve diğerlerine her zaman gereğini yapacaktır. Eskiden onlar gelirdi, biz savunma yapardık ama son yıllarda yaptığımız strateji değişikliğiyle beraber bu olay tersine döndü. Biz onların üzerine gidiyoruz. Pençe harekatı da bunlardan bir tanesidir. İnlerinde bulup, inlerinde yok etmek istiyoruz. Büyük bir başarıyla da bu devam ediyor. TSK, ülke savunmasını sınır ötesine taşıyarak çok büyük bir başarı elde etti. Bu başarının en büyük nedenlerinden biri de uçağımızı, İHA’mızı kendimiz üretmemizdir. Her şeyin yerli olmasından kaynaklı. İktidara geldiğimizde silah sanayi ve yerli üretim oranı yüzde 24 iken bugün yüzde 70’lerin üzerine çıktı. Bunu yüzde 100 yaptığımızda Türkiye, sözünü dünyaya dinleten bir ülke konumuna gelecek” diye konuştu.

“Bu kararlılık devam edecek!”

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet kuvvetlerimiz, uzun bir süreden beri, terör örgütlerine karşı, hem içerde hem de dışarıda operasyonlarını hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Bu vesileyle de dün bazı üst düzey teröristler ve kırsaldaki teröristler ciddi bir şekilde, operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Teröristler konusunda kârımız, aynı kararlılıkla devam edecek. İlkel amacımız, ülkemize içerde ve dışarda tehdit unsuru oluşturan, ülkemize karşı olan bazı planları, bu operasyonlarla derdest etmiş olacağız” dedi.

“Kandil-Sincar bağı kopartıldı”

Emekli Albay İbrahim Keleş de, “Pençe harekatı, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki yuvalanmış olan terör örgütlerinin, muhtemel Fırat’ın doğusuna yapılacak olan operasyona mani olabilecekleri düşüncesiyle, önce Irak’ın kuzeyindeki bataklığı kurutma ve Kandil ile ikinci kandil olan Sincar arasındaki irtibatı koparma ve orada bir alan hakimiyeti sağlama amacı güdüyor. O bölgede İkinci Körfez harekatından sonra PKK’nın o bölgelere yerleşmesi, Amerika’nın sağladığı destek nedeniyle oralarda birçok kampları var. Silahlı kuvvetlerimiz de o kamplara kara harekatı yapsa bile uzun süre kalınmıyordu. Alan hakimiyetini sağlamak için güçler oluşturulması lazımdı. O bir eksiklikti ama şimdi gördüğümüz gibi Pençe Harekatı ile birlikte alan hakimiyeti sağlanmış oldu. Bu sayede oradaki terörün yekpare olan yapısını da kırmış oluyor. Hepsinden önemlisi de Türkiye’de bitme noktasına gelen terör örgütünü, Irak’ın kuzeyinde de bitirme amacı taşıyor” değerlendirmesini yaptı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:04
  1. Ankara
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  3. Hakurk
  4. Pençe Harekatı
  5. Irak’ın kuzeyi
  6. PKK’lı teröristler
  7. Terör Uzmanları
  8. Akit
  9. sınır ötesi operasyonlar
  10. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer
  11. FETÖ
  12. DHKP-C
  13. PKK
  14. AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur
  15. Emekli Albay İbrahim Keleş

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  • zehra_inan@yahoo.ca[email protected]1 sa önce
    Dağda geberttigimiz pislikler, göz actirmadigimiz vatan hainleri İstanbul'a yerleşecekler şimdi. İmamoğlu ile birleşip bize göz actirmayacaklar.
  • KapatKapat1 sa önce
    Kandili yık hdp yi kapat.

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