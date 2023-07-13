Türk pantolon devinden kötü haber! Faaliyetlere son verip kapatma kararı aldılar

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, 13 yıl önce Sırbistan’a ilk giden Türk tekstil şirketi olan Jeanci, ülkedeki üretimini sona erdiriyor. iki fabrikada 700 kişiye istihdam sağlayan Jeanci’nin çalışanları da başka şirketlere kaydırılacak.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla Türk tekstil dünyasının küresel arenada en önemli üretim merkezi Sırbistan oldu.

Türk giyim markalarının mağaza açma yarışına girdiği Sırbistan’a üretim anlamında ilk giden büyük üretici ise Jeanci olmuştu. 2010 yılında ilk Türk hazır giyim ve tekstil yatırımcısı olarak Sırbistan’ın yolunu açan Jeanci Tekstil, Leskovac şehrinde 2010 yılında üretim için temel attı.

Leskovac kentindeki tesisinden İtalya başta olmak üzeri Avrupa’ya ihracat gerçekleştiren Jeanci, ardından ülkedeki bir başka kent olan Krupanj şehrinde de bir fabrika kurdu. Jeanci, 13 yılın ardından Sırbistan için önemli bir karar aldı ve üretimi durdurdu.

Leskovac'ı “Sırbistan Manchester'ı” haline getiren, 25 çalışanla başladıkları üretimi bir dönem 1000’den fazla kişiye ulaştıran, şu anda 700 çalışana istihdam sağlayan Jeanci yönetimi, edindiğim bilgilere göre çalışanlara bir mektup gönderdi. Mektupta pandemi süreciyle bir kriz sürecine girdikleri, bu krizi atlatamadıkları ve kayıpları karşılayamadıkları çalışanlara bildirildi. Jeanci, yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretimi sonlandıracak ve her iki fabrikayı kapatarak deyim yerindeyse 13 yıl aradan sonra Sırbistan’dan çıkacak.

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Cavalli ve Versace’a üretim yapıyordu

Leskovac Belediye Başkanı Goran Cvetanoviç ise yerel yönetim ile Türk şirketi Jeanci arasında işçilerin geleceğine yönelik görüşmelerin sürdüğünü ifade ediyor. Cvetanoviç, “Yerel yönetim, Jeanci'nin bazı işçilerini işe almak isteyen otomotiv sektöründen bir İtalyan şirketiyle görüşmeye devam etmek için Sırp hükümetiyle temasa geçecek. Jeanci'ye çok yakın faaliyet gösterdikleri için Jeanci'nin işçilerini istihdam etmek isteyen iki şirket daha var” dedi.

Jeanci, Türk tekstil üreticileri açısından Sırbistan’ı Avrupa’daki üssü haline getirmişti. Onun kapanması hem yerel halk açısından hem de şirketin kendisi ve diğer Türk firmalar için olumsuz bir durum. Jeanci, dünya devleri Cavalli, Fearre ve Versace gibi ünlü markalar için de üretim yapıyordu.

Türk firmalarının akınına uğramıştı

Bilindiği üzere Jeanci’nin ardından İstanbul merkezli Aster Tekstil ve Tibet Moda firmaları Sırbistan yolunu genişleten Türk firmaları olmuştu. Aster Tekstil, ülkenin güneyindeki Niş kentinde 2 milyon eurosu devlet desteği olmak üzere toplam 8 milyon euroluk yatırımla yeni bir tesis kurarak, erkek, kadın ve çocuk giyimine yönelik üretim gerçekleştiriyor. Aster Tekstil’in patronu İsmail Koçali 250 kişiyle başlayan üretimin 3 yıl içinde artacağını ve 2 bine ulaşacağını belirtmişti.

O dönem yıllık 70 milyon euroluk satış yapan, bu cironun neredeyse yarısını İngiliz markaları için yaptığı üretimden elde eden Aster Tekstil, hatırlanacağı gibi üst gelir grubuna hitap eden kadın giyim markası War The Robe’u geçtiğimiz yıllarda yaratmıştı. Ülkede yatırım kararı alan duyduğumuz diğer Türk şirketi ise Tibet Moda. Çeyrek asırlık bir geçmişi olan Tibet Moda, Sırbistan’ın Cuprija kentinde eski bir yapı üzerine yeni bir tesis kurmaya hazırlandığı haberlerde yer almıştı.