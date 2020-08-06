Türk oyun firması rekor fiyata satıldı

İstanbul merkezli Rollic'in oyunları şu anda günlük 5 milyon, aylık ise 65 milyon aktif kullanıcıya sahip. Şirketi Tangle Master 3D, Go Knots 3D ve Repair Master 3D gibi popüler yapımlarından tanıyorduk. Rollic özellikle son bir yıl içerisinde müthiş bir büyüme gerçekleştirmişti. Şirketin birden fazla oyunu bu yıl ABD ve dünya genelinde en çok indirilenler listesine girmeyi başarmıştı.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Zynga CEO'su Frank Gibeau,"Hyper-casual kategorisinin 2020'de dünyada en hızlı büyüyen yayıncılarından olan Rollic'in bünyemize katılmış olmasından dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Rollic arkasında müthiş yaratıcı bir ekibe sahip. Rollic ve Zynga birlikte çok daha hızlı büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Zynga, belli kazanç hedeflerine ulaşılması durumunda önümüzdeki üç yıl içerisinde Rollic'in geri kalan %20'lik hissesininin de satın alacak.