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Türk organik sektörü Japonya’yı radarına aldı

Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 75’ini gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Türkiye Tanıtım Grubu iş birliğinde hayata geçirdiği, Organik Sektörünün Tanıtımı, Tanınırlığının ve Güvenirliğinin Arttırılması Projesini Japonya’da tanıttı.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:07
Türk organik sektörü Japonya’yı radarına aldı

Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 75’ini gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Türkiye Tanıtım Grubu iş birliğinde hayata geçirdiği, Organik Sektörünün Tanıtımı, Tanınırlığının ve Güvenirliğinin Arttırılması Projesini Japonya’da tanıttı.


Şubat ayında Almanya’da BioFach Organik Ürünler Fuarı’nda başlayan “Turkish Organics” seminerler serisine bu sefer Japonya’da düzenlenen Foodex Japan 2019 Fuarı’nda devam edildi. Japonya’nın yıllık 65 milyar dolar gıda ithalatı yapıyor olması, kaliteli ve sağlıklı gıda talebi Türk organik sektörünün iştahını kabartırken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürcan Şen tarafından verilen “Turkish Organics” seminerinde Japon ithalatçılara Türkiye’nin organik sektöründe 1980’li yıllarda başlayan serüveninin bugün, 543 bin hektar alanda 2.4 milyon ton üretim rakamına ulaştığı bilgisi paylaşıldı.



Türkiye’de organik ürün sayısı 250’ye ulaştı


Türkiye’deki organik ürünler üretim ve ihracatında Ege Bölgesi’nin lider konumda olduğu bilgisini veren Şen, "Dünya genelinde, her geçen gün artan tüketici bilinci ve sağlıklı gıda talebi ile özellikle gelişmiş toplumlarda daha fazla kabul gören organik ürünler, hayatımızın her alanında yerini almaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde tüketici bilincinin daha da artmasına paralel olarak organik ürünlerin üretimi ve ticaretinin de daha da artacağını öngörüyoruz. Ülkemizde, geleneksel ihraç ürünlerimizden kuru üzüm ve kuru incir ihracatı ile başlayan organik tarım uygulamaları devam eden süreçte yaklaşık 250 ürüne ulaşmayı başardı" diye konuştu.


Organik ürünlerde en önemli ihraç pazarlarının başta AB ülkeleri, ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler olduğu bilgisini veren Şen, sözlerini şöyle tamamladı:


"Organik sektöründe bitkisel üretim rakamlarımız 2005-2017 yılları arasında alan bazında yüzde 560, üretici sayısında yüzde 520, üretim miktarı açısından da yüzde 570’lik artış kaydetti. Dünyadaki organik üreticilerin sayısına baktığımızda, Türkiye Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 8’inci sırada yer alıyor. Üretici sayımız ve üretim rakamlarımız her geçen yıl artıyor. Sizleri Türk organik ürünlerini tüketmeye davet ediyoruz."


Öte yandan, Foodex Japan 2019 Fuarı kapsamında düzenlenen “Turkish Organics” seminerinde Japonya ve dünyanın dört bir tarafından gelen organik ithalatçılarına Ege İhracatçı Birlikleri Ziraat Mühendisi Oğuz Aşçıoğul, Türkiye’de Organik Tarım konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumda Türkiye’de organik üretim, kontrol ve sertifikasyon, denetim, ihracat ve iç pazar hakkında kapsamlı bilgi verildi. Ayrıca, toplantı salonunda Türk organik ürünleri de sergilendi.


Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Türkiye Tanıtım Grubu iş birliğinde yürüttüğü "Organik Sektörünün Tanıtımı, Tanınırlığının ve Güvenirliğinin Arttırılması Projesi" kapsamında düzenlediği “Turkish Organics” seminerlerinin üçüncüsünü ise haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan Fancy Food Show Fuarı’nda gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:07
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