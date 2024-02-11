Türk Ordusu, hedef aldı: yeni paletli ZMA adayı KAPLAN NG zırhlı aracı son haliyle 1 yıl sonra! Dev proje

FNSS İş Geliştirme Direktörü Burak Sağ, Defence Turk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Mehmet Küçük ile yaptığı söyleşide yürütülen projelere ilişkin güncellemeleri aktardı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ikinci kez düzenlenen World Defense Show’da, FNSS İş Geliştirme Direktörü Burak Sağ ve Defence Turk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Mehmet Küçük tarafından gerçekleştirilen söyleşide yürütülen projelere ilişkin güncellemeler aktarıldı.

Burak Sağ, FNSS tarafından tasarlanan KAPLAN NG için çalışmaya devam edildiğini ve geçtiğimiz yıl itibari ile Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) paletli araçlar noktasında bilgi istek dokümanı (BİD) yayınladığını belirtti. Muhtemelen 2025 yılında SSB’nin buna yönelik açacağı ihale ile birlikte FNSS’in de KAPLAN NG’ye yönelik lansmanı yapmayı planladığını belirtti.

FNSS geçmiş yıllarda KAPLAN-20 ve KAPLAN-30 olarak adlandırdığı zırhlı muharebe araçlarını KAPLAN NG ailesi olarak güncellenmişti. KAPLAN NG’nin kabiliyetleri ile ilgili detaylı bilgi paylaşmayan FNSS aracı hiç kamuoyu karşısına çıkarmadı. FNSS’in internet sitesinde KAPLAN NG ile ilgili şu açıklamalar yer alıyor;

Hafif ve orta kalibreli, 120 mm’lik top sistemleri ile insanlı ve insansız kule sistemlerine olası entegrasyon seçenekleri ile FNSS tarafından tasarlanmış modüler bir araç. Mekanize piyade, keşif, komuta kontrol, kuvvet koruma, tıbbi tahliye, kurtarma, muharebe istihkam ve doğrudan veya dolaylı ateş desteği gibi tam spektrumlu görevleri gerçekleştirmek için modüler konfigürasyon tasarımına sahip bir araç ailesi.KAPLAN NG’nin internet sitesinde yer alan tasarım ile mi ortaya çıkacağı yoksa PARS (V) ALPHA gibi yenilikçi farklı bir tasarım mi geleceği bilinmiyor.

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