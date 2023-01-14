Türk öğrenciye İsveçli profesörden NATO zulmü! “Türkiye bizi NATO’ya almadı” dedi, Türk öğrencinin staj başvurusunu reddetti

İstanbul, İbni Haldun Üniversitesi, Psikoloji bölümü lisans 3. sınıf öğrencisi olan Fatma, Avrupa Birliği hibe programı Erasmus+ tarafından seçtiği bir okulda 2023 yazında staj yapmaya hak kazandı.

Fatma’nın başvurduğu okullardan biri İsveç'teki Stokholm Üniversitesi’ydi. Öğrenci, 23 Kasım 2022'de akademisyen Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair bir elektronik posta gönderdi.

Birkaç saat sonra Carlbring, "Sevgili Fatma, seni misafir etmeyi isterdim. Ancak, Türkiye İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." şeklinde cevap verdi.

Fatma, TRT World'e "Bu cevabı aldıktan sonra şoke oldum. Bunu sindirmem uzun zamanımı aldı," dedi.

Türkiye İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım

Stokholm Üniversitesi Psikoloji Departmanı Bölüm Başkanı Fredrik Jonsson TRT World'e yapmış olduğu açıklamada: "Araştırma stajyeri olarak bizimle çalışmak isteyen öğrencilerden birçok başvuru alıyoruz. Bu başvuruların hepsini kabul edemiyoruz, ancak herhangi bir talebin profesyonel bir şekilde yanıtlanmasını umuyoruz. Bu durumda, bu konuyu öğrenir öğrenmez harekete geçtik ve rutinimize göre ele aldık,” dedi.

Profesör Carlbring ise TRT World'ün sorularına yanıt vermedi.

Fatma, yaşadıklarının "buzdağının görünen kısmı" olabileceğini düşünerek resmi bir şikayette bulundu.

"Bunu bana yaptıysa, üniversiteye başvuran farklı ırklardan diğer öğrencilere de yapmış olabilir," diye ekledi.

Fatma 5 Aralık 2022’de üniversiteye ayrımcılık şikayetinde bulundu. Raporda profesörün cevabının “politik düşüncelere dayandırıldığı” ve “ayrımcı bir tutum sergilediği, hatta tamamen ırkçı olduğu” belirtildi.

Fatma 6 Aralık 2022’de Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr’den olay ile ilgili bir özür mektubu aldı. Ojmyr, Profesör Carlbring'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğunu kabul ettiğini ve "eşit koşullarda eğitim ve İsveç Ayrımcılık Yasası" da dahil olmak üzere "bölümde ileriye dönük birkaç aktif önlemin planlandığını" iddia etti.

Ancak Fatma, bu önlemlerin yeterli olmadığını düşünüyor. Üstelik profesörden de resmi bir özür almadı. "Bu noktada, bana bir özür göndereceğini umuyorum ama göndermedi ve bu konuda hayal kırıklığına uğradım," dedi.

“Bence bu davranış çocukça, ırkçı ve gerçekten uygunsuz,” diye ekledi.

Fatma yaşadığı olumsuz deneyime rağmen başvurusunun aynı üniversitenin psikoloji bölümünde farklı bir hoca tarafından kabul edildiğini ve bu yaz staja devam etmeyi planladığını söylüyor.