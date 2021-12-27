Türk öğrencilere Çin’de ‘nükleer enerji’ alanında yüksek lisans fırsatı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de nükleer enerji alanında yetişmiş insan kaynağını geliştirmek amacıyla eğitim programları devam ediyor. Bu kapsamda Tsinghua Üniversitesi’nde 5 yıldır süren Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na 2022-2023 eğitim öğretim yılı için dahil olacak 10 öğrenci belirlenecek. EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen program ders, staj ve tez süreçleri dahil olmak üzere 2 yıl sürecek.