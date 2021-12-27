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Aktüel Türk öğrencilere Çin’de ‘nükleer enerji’ alanında yüksek lisans fırsatı
Aktüel

Türk öğrencilere Çin’de ‘nükleer enerji’ alanında yüksek lisans fırsatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nükleer enerji alanında yüksek lisans yapmak isteyen 10 öğrenciyi Çin’e gönderecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 15:56:00 -
Türk öğrencilere Çin’de ‘nükleer enerji’ alanında yüksek lisans fırsatı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de nükleer enerji alanında yetişmiş insan kaynağını geliştirmek amacıyla eğitim programları devam ediyor. Bu kapsamda Tsinghua Üniversitesi’nde 5 yıldır süren Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na 2022-2023 eğitim öğretim yılı için dahil olacak 10 öğrenci belirlenecek. EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen program ders, staj ve tez süreçleri dahil olmak üzere 2 yıl sürecek.

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