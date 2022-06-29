Türk Ocakları'nın başını yakan Ekrem saldırıya geçti! İYİ Parti ayrıntısını 'es' geçti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ile İslam Sempozyumu düzenleyen Türk Ocakları İstanbul Şubesi’nin görevden alınması üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli'ye karşı saldırıya geçti.

"İnsanları yargılamaya kalkmasın"

CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Üzüntüyle takip ettim. Bazı kurumlar vardır, topluma mal olmuştur. Toplumun farklı kesimleriyle bağ kurmuştur. Ve uzun yıllar süren bir hizmet alanı olan bu tür sivil toplum kuruluşlarının varlığından kimin, ne zaman haber aldığını ya da nasıl iş birliğinde olduğunu bazen kimse bilemez. Örneğin 110 yıllık Türk Ocağı ile benim de bir bağım olmuş olabilir. Benim de yakınlarımın geçmişte içinde olduğu bir ortam olabilir. Olabilir derken tahminen elbette konuşmuyorum, mesaj veriyorum buradan. Ve dolayısıyla benim ruhumda da saygın bir yeri vardır, olabilir. O bağlamda kimse bulunduğu koltuk üzerinden yargıçlığa, savcılığa kalkmasın. İnsanları yargılamaya kalkmasın." ifadelerinde bulundu.

Türk Ocakları'nı da hedef aldı: Karar verirken bunlara dikkatli olacaklar

"Yani orada sanki sadece il başkanına kıvrak bir tarifle mesaj verilen bir durummuş gibi…Hani kimse bizi kandıracak durumda değil. Orada bu işin sahibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıdır. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu orada ev sahibidir." diyen İmamoğlu, Türk Ocakları'nı hedef alarak, şu ifadelerde bulundu:

"Saygıdeğer genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu orada bu sürecin destek olanı, motive edenidir. Dolayısıyla diğerleri de misafirlerdir. Bu süreçleri değerlendirirken, karar verirken bunlara dikkatli olacaklar ve hassas davranacaklar. Süreci yakinen takip ediyorum. Ama bir baksınlar; Ekrem İmamoğlu acaba Türk Ocağı’na başka zamanlarda, başka tarihlerinde sıkıntıda oldukları zamanlar yanlarında olmuş mu, olmamış mı? Olduğu zaman acaba ne düşündüler? Bu kararı alırken ne düşündüler? Ben onlara soru soruyorum sadece. Bu kadar söyleyeceğim. Üzüntüyle karşılıyorum. Umarım yanlış karardan geri adım atarlar hızlıca."

CHP katılırken milliyetçi takılan İYİ Parti katılmamıştı

Fatih'te geçen pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin işbirliği ile İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu düzenlenmişti.

Sempozyuma CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmıştı.

Milliyetçi geçinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun ise katılmamıştı.

Bahçeli ne demişti?

Söz konusu programa katılan Kılıçdaroğlu'nun Marx'tan alıntılar yapmasına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu ifadelerde bulunmuştu:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun sempozyumda ne işi vardır? Biz bu hazin manzarayı nasıl okuyalım? Neye yoralım? Nasıl yorumlayalım? Davet ede ede hem de böylesi bir dönemde Kılıçdaroğlu mu davet edilmiştir? Benim sözüm Türk Ocakları’nın 3-5 yöneticisinedir. Ya bunu nasıl yaptınız? Nasıl böyle bir hatanın faili oldunuz? Bu gaflete nasıl kapıldınız? Kılıçdaroğlu’nun ‘din halkın afyonudur’ diyen, üstelik İslam dünyasıyla ilgili bir sempozyumda, Karl Marx’tan alıntı yaparak salonda hazır bulunanlara hitap etmesine nasıl katlandınız? O salondan mesela Ziya Gökalp, mesela Erol Güngör, mesela Mehmet Eröz’ün yerine Marx’ın görüşlerinin kamuoyuna yansımasını içinize nasıl sindirdiniz? Bunu nasıl hazmedebildiniz? Ben çok üzüldüm, dalıp dalıp uzaklara gittim, acaba Türk Ocakları yönetimi hiç mi rahatsız olmadı? Hiç mi vicdan azabı çekmedi? Türk milletinin kurşun gibi ağır günlerden geçtiği bir dönemde, bu Türk Ocakları ne yapar ne arar neyle meşgul olur? Bizim asıl ocağımız, teslim olmuş bir ocak değildir. Adı ve unvanı da tertemiz ülkü erlerinin inancıyla, şehit ve gazilerimizin kahramanlığıyla bayraklaşan Ülkü Ocakları’dır. Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği bizim damarlarımızda dolaşan kanımız, dünyaya Türkçe bakışımızın fikir namusudur. Türk Ocakları 110 yıl evvel millet zillete düşmesin diye kurulmuştu, ama 110 yıl sonra zillete ev sahipliği yaparak geçmişine kalın bir sünger çekmiş, bizim de ciğerimizi dağlamıştır"